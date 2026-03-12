“Tormenta Negra” impacta México: Prevén lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas en 6 estados

El fenómeno conocido como “Tormenta Negra” provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en al menos seis estados del país durante este jueves 12 de marzo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el sureste del país, debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos el Frente Frío Número 40, una masa de aire polar y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Estas condiciones incrementan el riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves y afectaciones a la movilidad en diversas regiones.

Estados más afectados por las lluvias

El SMN prevé que las lluvias más intensas se concentren en el sureste del territorio nacional. Las tormentas podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, por lo que autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (noroeste y norte)

Tabasco (sur y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Campeche

Quintana Roo

¿Qué es la “Tormenta Negra”?

Aunque el término no forma parte de los términos oficiales del SMN, la expresión “Tormenta Negra” se utiliza en algunos países de Asia para describir episodios de lluvia extremadamente intensa capaces de provocar emergencias por inundaciones.

El concepto se popularizó en redes sociales para referirse a tormentas severas caracterizadas por nubes densas que oscurecen el cielo, precipitaciones torrenciales, actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 50 kilómetros por hora. Este tipo de fenómenos también puede generar granizo, baja visibilidad y afectaciones en zonas urbanas y carreteras.

Otros efectos del sistema meteorológico

Además de las lluvias, la masa de aire polar asociada al sistema frontal provocará descenso de temperaturas en regiones de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y el sureste del país.

También se prevé un evento de “Norte” con fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec.

En contraste, el pronóstico indica que la onda de calor persistirá en regiones del occidente y sur de México, donde las temperaturas podrían superar los 40 grados Celsius en algunos estados.