Se recrudece la sequía en la frontera con EU

La sequía extrema en el norte de México registró un incremento durante la segunda quincena de febrero, particularmente en estados fronterizos como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con el más reciente Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Al 28 de febrero de 2026, el porcentaje del territorio nacional afectado por sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) se ubicó en 7.4 %, lo que representa un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto al 6.9 % registrado el 15 de febrero.

El informe señaló que, aunque durante la segunda mitad del mes se presentaron lluvias por el ingreso de tres frentes fríos, eventos de norte y canales de baja presión —principalmente en el centro, sur y oriente del país—, estas precipitaciones no fueron suficientes para revertir el deterioro de las condiciones en la franja fronteriza.

La región hidrológica Río Bravo, que abarca gran parte de la frontera norte, es una de las más afectadas, según los datos. Al cierre de febrero se ubicó con 14.3 % del área con sequía severa (D2), 1.5 más que una quincena anterior; 3.7% registra sequía extrema (D3), un incremento de 0.9 puntos porcentuales y 0.7 % enfrenta sequía excepcional (D4) 0.2% más.

Coahuila, el más afectado, registró un 20.1% del estado con sequía severa, 3.7% con sequía extrema y 0.8% en excepcional.

En total, 103 municipios del país presentaban algún grado de sequía (D1 a D4) al 28 de febrero, tres más que los 100 registrados a mediados del mes.