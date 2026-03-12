En Puebla, buscan aterrizar 32 proyectos de inversión en segundo semestre

Puebla, Pue. A partir del segundo semestre se podrían ir aterrorizando los 32 proyectos de inversión para el municipio de Puebla en este 2026, los cuales representan un monto de 683 millones de pesos.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Economía y Turismo del ayuntamiento de Puebla, Jaime Oropeza Casas, quien destacó que es importante lograr que todos los proyectos se concreten porque generarán 2,350 empleos.

Indicó que, con estos proyectos se fortalecerá el posicionamiento de Puebla como un destino para inversionistas, a quienes hay que brindar orientación en información técnica y viabilidad de uso de suelo.

Igualmente, el secretario de economía dijo que agilizarán trámites con instancias municipales y otras, para la culminación de estos proyectos de inversión en Puebla este 2026.

Comentó que algunos proyectos están enfocados en sectores gastronómicos, inmobiliarios, comerciales y turísticos, donde la capital poblana ofrece grandes ventajas a los empresarios para un retorno de inversión.

“Estos proyectos de inversión también impulsan la consolidación de una economía que asegure el bienestar para la ciudadanía, la cual demanda no solo seguridad sino progreso con empleos nuevos”, ahondó.

Certeza jurídica

Recalcó la importancia de dar certeza jurídica a los empresarios no solo nacionales y extranjeros, sino también locales, ya que el 80% de los empleos son generados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

Asimismo, el funcionario municipal no descartó que se vayan sumando otras carpetas de proyectos, a las cuales darán seguimiento cuando se presente y ver las condiciones de las zonas para hacerse.

Indicó que cada proyecto es diferente en tiempos, por ende se va analizando su factibilidad, ya que lleva un proceso desde que se presente hasta que se culmina.

Mencionó que este ayuntamiento tiene metas claras respecto a atraer inversiones que generen progreso social, ya que fue uno de los compromisos en campaña.