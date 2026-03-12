Mercado Pago lanza Point Tap para que pymes cobren desde su celular

Los pequeños negocios ya podrán aceptar pagos con tarjeta directamente desde el celular, gracias a Poit Tap, una solución de Mercado Pago que no requiere tener una terminal punto de venta.

La herramienta convierte los smartphones con sistema operativo Android y tecnología NFC, en una terminal de cobro sin contacto, es decir, podrán cobrar con tarjetas de crédito y débito y billeteras digitales. Con ello, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los emprendedores podrán ingresar el monto desde su celular y recibir el pago simplemente acercando una tarjeta con tecnología contactless.

Un beneficio directo para los negocios es que el dinero se ve reflejado inmediatamente en la cuenta digital de Mercado Pago, lo cual le permite a los emprendedores gestionar todas las ventas desde la aplicación, generar rendimientos y acceder a ofertas de crédito.

Durante la presentación de la herramienta Enrique Horcasitas, director senior de pymes de Mercado Pago México señaló que se busca “que más emprendedores puedan aceptar pagos digitales desde un dispositivo que ya forma parte de su operación diaria, como es el celular. Esto derriba más barreras a la digitalización y permite a pequeños comerciantes profesionalizarse de manera práctica y segura”.

El potencial de los pagos digitales

Enrique Horcasitas detalló que en México cada vez se usan más los pagos digitales; sin embargo, aún hay una gran oportunidad, debido a que ocho de cada 10 pagos se realizan en efectivo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi.

Que más negocios aceptan pagos digitales es debido a que actualmente existen más de 98 millones de smartphones en México, lo que abre la puerta a soluciones que permitan aceptar pagos directamente desde el celular.

Asimismo, Enrique Horcasitas puntualizó en que Mercado Pago ha apostado en los últimos años por ampliar sus soluciones para pequeños negocios y actualmente cuenta con más de 1 millón de terminales punto de venta activas en el país, y más de 1 millón de pymes forman parte de su ecosistema.

Especial.

Herramienta diseñada para pymes y emprendedores

Datos de Visa señalan que los negocios que aceptan pagos digitales aumentan 30% las ventas y les permite acceder a servicios financieros, por ello Poit Tap, que se habilitará de manera progresiva durante el mes de marzo, se convierte en una herramienta ideal para emprendedores, profesionales independientes y pequeños negocios que necesitan mayor flexibilidad para cobrar en cualquier lugar.

Ahora, un mariachi, un puesto de tacos o de elotes, o negocios que reparten a domicilio podrá aceptar tarjetas de débito o crédito desde su celular.

Enrique Horcasitas detalló que la tecnología funciona en celulares Android versión 10 o superior y con NFC, permitiendo aceptar pagos sin contacto. Además, todas las operaciones cuentan con procesamiento encriptado y estándares internacionales de seguridad, garantizando la protección de la información tanto para el comercio como para el cliente.

Poit Tap ya se ha implementado en otros países, como Argentina y Brasil, en este último más de 200,000 pequeños negocios comenzaron a cobrar desde su celular durante el primer año de implementación, y en la actualidad más de 1 millón de personas cobran de forma recurrente desde el teléfono en ambos países, lo que demuestra el potencial de este tipo de soluciones para ampliar la digitalización de los pagos entre pequeños negocios.