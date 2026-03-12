México ha evacuado a 1,154 connacionales de Medio Oriente; no hay reportes de afectados

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que hasta el momento 1,154 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente ante el conflicto en la región, sin que se tengan reportes de connacionales afectados.

El canciller destacó que se ha cumplido con la tarea de proteger a los mexicanos y facilitar su retorno por rutas seguras.

“Se ha facilitado la evacuación de aproximadamente 1,200 personas desde el inicio del conflicto, sobre todo desde Emiratos Árabes Unidos, Israel y Jordania, pero también desde Catar, Irán y Bahréin. Ahora que se empiezan a abrir los espacios aéreos, ha sido más fácil el retorno por vía aérea”, declaró a medios tras participar en el lanzamiento de la Misión Comercial México-Canadá 2026.

Respecto al número de personas que aún desean salir de los países de la región, De la Fuente señaló que no existe una cifra precisa, ya que al inicio del conflicto la mayoría eran turistas, pero posteriormente residentes mexicanos también han manifestado su interés de salir.

“En algunos países hay miles de residentes mexicanos; en Israel, por ejemplo. También en Emiratos Árabes Unidos se estima que hay entre 2,500 y 3,000 residentes mexicanos. Algunos no son permanentes, van y vienen, pero finalmente cuentan con estatus de residencia”, explicó.

México llama a una solución pacífica

Asimismo, se pronunció a favor de que el conflicto encuentre una pronta solución y subrayó que la postura de México se ha mantenido firme desde el inicio de las hostilidades.

“México es un país pacifista. Las instrucciones de la presidenta han sido hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la paz regrese pronto a esa región del mundo, y que podamos seguir avanzando en un mundo con una convivencia más armónica a través de nuestros principios constitucionales que, en estos momentos son, particularmente relevantes la proscripción o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias”, concluyó.