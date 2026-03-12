La inflación en Argentina se estanca en 2.9% en febrero y desafía el optimismo de Milei

La inflación en Argentina se mantuvo en 2.9% en febrero, cifra idéntica a la de enero, según datos oficiales difundidos este jueves, en un contexto de incertidumbre internacional por la guerra en Medio Oriente.

Los precios aumentaron 33.1% en febrero respecto al mismo mes del año pasado, informó el instituto de estadísticas Indec.

Cuando el presidente Javier Milei asumió en diciembre de 2023 y devaluó el peso a la mitad, la inflación anual rozaba el 211.4%. En 2025, tras un duro ajuste fiscal, el indicador bajó al 31.5%, su nivel más bajo en ocho años.

Sin embargo, la inflación mensual no ha bajado del 2 al 3% en los últimos meses y economistas ven difícil reducir ese rango.

"Yo siento que no están subiendo tanto los precios, pero el problema es que sigue siendo todo caro y entra muy poca plata", dice a la AFP Christian Giménez, un artesano y productor de conciertos de 32 años.

En su opinión, "sí aumentó mucho el transporte".

El economista Christian Buteler considera que "fue importante" lo que el gobierno hizo para bajar la inflación, pero advierte "un gran error" al tener tarifas que se ajustan por inflación "en transporte, luz, gas, medicina prepaga" si se espera recortar el índice de precios al 1% mensual.

"Es como cuando vos empezas a hacer un régimen, los últimos kilos para llegar realmente al peso ideal tuyo son siempre los más difíciles de bajar", señala a la AFP.

Milei dijo el lunes que "la inflación puede empezar con cero" a partir de agosto "salvo que el proceso de la guerra se profundice y sea más largo de lo que uno espera".

La guerra en Medio Oriente está provocando graves perturbaciones en el suministro mundial de petróleo y el precio del barril de Brent superó los 100 dólares este jueves.

Para Buteler, es "difícil" llegar a la meta que plantea Milei, ya que al contexto internacional se suma el interno, con aumentos de tarifas programados en servicios públicos y en artículos clave como la carne.

El índice mensual de febrero se vio impulsado principalmente por el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6.8%) y en menor medida por alimentos y bebidas (3.3%).

El índice se publica en medio de una crisis de conducción del Indec: el exdirector Marco Lavagna dejó el cargo en febrero tras negarse a avalar la postergación gubernamental de una actualización metodológica del indicador, lo que reavivó cuestionamientos sobre la independencia del organismo.