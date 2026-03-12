Corea del Norte dice que expansión de misiles de Japón aumenta los riesgos de seguridad regional

Corea del Norte acusó a Japón de aumentar ⁠los riesgos de seguridad regional al acelerar el despliegue y el desarrollo de misiles de largo ⁠alcance, afirmando que el aumento ⁠del poderío militar de Tokio equivalía a preparativos para un futuro ataque, informó el viernes la agencia estatal de noticias KCNA.

La agencia sostuvo que Japón había comenzado a desplegar una versión mejorada de su misil tierra-mar Tipo 12 en Kumamoto y que tenía previsto colocar otros sistemas de largo alcance en varias prefecturas, lo que situaría a los países vecinos dentro de su alcance.

Agregó que Japón está invirtiendo recursos en ampliar el alcance de los misiles y adaptarlos para su lanzamiento desde tierra, mar y aire, calificando los sistemas de «armas ofensivas claramente de largo alcance».

KCNA rechazó la afirmación de Japón de que el aumento del armamento es para ⁠autodefensa, diciendo que refleja ⁠sus ambiciones de asegurar capacidades ⁠de ataque y es parte de «preparativos bélicos para ⁠una nueva invasión».

Añadió que la ampliación de las compras de armas de ataque de largo alcance por parte de Japón y su participación en maniobras militares conjuntas demuestran que el país se está acercando al uso de esas capacidades y advirtió a ⁠Tokio que se arriesga a sufrir graves consecuencias si continúa por la senda actual.