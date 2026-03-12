Lectura 2:00 min
Corea del Norte dice que expansión de misiles de Japón aumenta los riesgos de seguridad regional
La agencia KCNA rechazó la afirmación de Japón sobre que su aumento de armamento es para autodefensa, porque sostuvo que refleja sus ambiciones de asegurar sus capacidades de ataque.
Corea del Norte acusó a Japón de aumentar los riesgos de seguridad regional al acelerar el despliegue y el desarrollo de misiles de largo alcance, afirmando que el aumento del poderío militar de Tokio equivalía a preparativos para un futuro ataque, informó el viernes la agencia estatal de noticias KCNA.
La agencia sostuvo que Japón había comenzado a desplegar una versión mejorada de su misil tierra-mar Tipo 12 en Kumamoto y que tenía previsto colocar otros sistemas de largo alcance en varias prefecturas, lo que situaría a los países vecinos dentro de su alcance.
Agregó que Japón está invirtiendo recursos en ampliar el alcance de los misiles y adaptarlos para su lanzamiento desde tierra, mar y aire, calificando los sistemas de «armas ofensivas claramente de largo alcance».
KCNA rechazó la afirmación de Japón de que el aumento del armamento es para autodefensa, diciendo que refleja sus ambiciones de asegurar capacidades de ataque y es parte de «preparativos bélicos para una nueva invasión».
Añadió que la ampliación de las compras de armas de ataque de largo alcance por parte de Japón y su participación en maniobras militares conjuntas demuestran que el país se está acercando al uso de esas capacidades y advirtió a Tokio que se arriesga a sufrir graves consecuencias si continúa por la senda actual.