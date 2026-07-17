Honda HR-V 2026: una compra segura en todo sentido, pero con un filtro importante para llegar a ella

El Honda HR-V vivió una metamorfosis total cuando esta segunda generación se estrenó a mediados de 2022. En aquel entonces dejó de ser un B-SUV para pasar de lleno al segmento siguiente: cambió de plataforma y de motor, se hizo más grande, ganó equipo y más seguridad. A tres años de ese lanzamiento recibió una actualización ligera de equipamiento que busca mantenerlo vigente frente a todos sus rivales. A continuación te cuento si vale la pena.

Cambios exteriores tan discretos que necesitarás una lupa para encontrarlos

Honda HR-V 2026Mauricio Juárez

La imagen del Honda HR-V se ha caracterizado por seguir la corriente de diseño más reciente de la marca, esa que persigue líneas más sobrias y sencillas que las expresivas de la generación anterior.

Su identidad queda prácticamente intacta, salvo por nuevos contrastes de color en algunas zonas de la carrocería, especialmente en las versiones Sport y Touring, esta última la tope de gama y la que la marca nos envió para conducir.

Honda HR-V 2026Mauricio Juárez

Fuera de eso, realmente no hay cambios más notorios: conserva su forma de SUV tradicional y el mismo diseño de faros y calaveras. A nivel de equipamiento exterior lleva elementos como:

Faros y calaveras LED

Rines de 18" en color negro

Quemacocos

Acceso confort

Antena tipo tiburón

Cristales traseros tintados

Honda HR-V 2026Mauricio Juárez

En cuanto a dimensiones, marca 4.56 metros de largo, 1.84 metros de ancho y una cajuela de hasta 691 litros de capacidad, con lo que es, sin duda, una de las opciones más amplias de su categoría.

Interior con detalles nuevos

Interior con detalles nuevosMauricio Juárez

Por dentro el Honda HR-V tampoco cambia tanto, pero sí suma algunos elementos nuevos. Por ejemplo, su sistema de infoentretenimiento se reemplaza por uno con pantalla central táctil de 9" en alta definición.

Este sigue siendo compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, y se complementa con un sistema de audio de ocho bocinas.

Interior con detalles nuevosMauricio Juárez

La versión tope también suma aire acondicionado automático de doble zona con perillas iluminadas, así como una ligera iluminación ambiental de color blanco. De igual forma, se actualizan los puertos a USB-C.

Fuera de ello, el nivel de equipo es bastante alto y cuenta con elementos como:

Asientos en piel sintética con ajuste eléctrico para el conductor

Cargador inalámbrico para celular

Sistema de audio de 8 bocinas

Cuadro de instrumentos parcialmente digital con pantalla de 7"

Luz ambiental blanca

Freno de estacionamiento electrónico con sistema Auto Hold

Modo de manejo ECON, entre otros

Interior con detalles nuevosMauricio Juárez

Otro cambio importante está en la seguridad, pues ahora esta camioneta cuenta con la suite Honda Sensing actualizada a lo largo de toda su gama. También se deshace del sistema Honda LaneWatch y lo reemplaza por un monitor de punto ciego tradicional, considerablemente más útil y sencillo de usar.

Su equipo de seguridad se compone de elementos como 8 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitor de presión de llantas y cámara de reversa. La suite Honda Sensing incluye:

Freno autónomo de emergencia

Monitor de punto ciego

Control de velocidad crucero adaptativo

Mantenimiento de carril

Luces altas automáticas

Alerta de tráfico cruzado trasero

Un manejo muy bien resuelto

Interior con detalles nuevosMauricio Juárez

Uno de los mejores aspectos de este SUV está en su manejo, pues su construcción parte de la misma plataforma que usa el Honda Civic, uno de los sedanes mejor logrados de su segmento.

Además, su tren motriz se compone de un motor atmosférico de 2.0 litros y cuatro cilindros que genera 155 hp y 136 lb-pie de par, que llegan al eje delantero a través de una caja automática tipo CVT. Cuenta con suspensión independiente en ambos ejes y frenos de disco en las cuatro ruedas.

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En cuanto al manejo, el motor responde bien y su caja CVT es una de las mejor calibradas del segmento. Sin embargo, ese chasis podría aprovechar mucho más una caja convencional convertidora de par para ofrecer mejores sensaciones al volante.

Lo más destacable es la suspensión: ofrece una marcha bastante sedosa y cómoda, aunque en ocasiones la amortiguación puede ser un poco más firme de lo normal. Dinámicamente, se siente como un producto bien resuelto, con buen control y fácil de dirigir, pero sin duda no tan suave como lo que ofrece un Volkswagen Taos, por ejemplo.

Interior con detalles nuevosMauricio Juárez

En cuanto a consumos, tampoco sobresale: lo normal será rondar entre los 9.6 km/l y los 11.3 km/l, según el estilo de manejo y la cantidad de tráfico al que nos enfrentemos.

Sumamente recomendable, pero con un gran filtro para llegar a él

Honda HR-V 2026Mauricio Juárez

A pesar de que ya tiene sus buenos años en el mercado, me parece que el Honda HR-V sigue siendo de lo mejor que ofrece este segmento en manejo, espacio, comodidad y equipamiento. Sin embargo, fiel al estilo de la marca, hacerse de él tiene el gran filtro de sus precios altos: su gama arranca en los 614,900 pesos y termina en los 684,900 pesos de esta versión Touring.

A mi parecer vale la pena, pues se está comprando una camioneta confiable, hecha en México, que sabes que va a durar y que difícilmente falla. Además, sus valores de reventa son buenos. Pero, sin duda, si buscas optimizar la relación entre lo que gastas y lo que obtienes, prácticamente el resto del segmento está más balanceado en ese aspecto.