Ricardo Gallardo celebra la Navidad con transportistas potosinos

Gallardo Cardona encabezó el festejo por el Día del Transportista Potosino y reiteró su compromiso con la movilidad, la seguridad y la infraestructura en todo el Estado.

En un ambiente de fiesta y sana convivencia, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reconoció a cientos de taxistas por su entrega, profesionalismo y contribución diaria a la movilidad de miles de familias potosinas, en el marco del Día del Transportista Potosino, donde reafirmó su compromiso por fortalecer la seguridad, mejorar los caminos y modernizar el transporte público con inversiones que impulsen un desarrollo sin límites.

En las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), el Mandatario Estatal destacó que las y los transportistas representan un sector esencial para la economía y la vida cotidiana de San Luis Potosí, razón por la cual su administración ha apostado por mejorar las vías de comunicación, modernizar la infraestructura urbana y ofrecer condiciones más seguras, tras años de abandono de la herencia maldita.

Ante cientos de familias reunidas, Gallardo Cardona convivió con las y los asistentes y encabezó la tradicional rifa de regalos, donde entregó reconocimientos a los taxistas del año, por acciones de honestidad al regresar objetos y dinero olvidado en sus unidades, además de que encabezó la rifa de dos vehículos nuevos, que generaron furor entre las y los transportistas quienes agradecieron por estos regalos y la convivencia como nunca se había visto.

Finalmente, el Gobernador reiteró que su Gobierno seguirá impulsando políticas públicas, programas sociales e infraestructura que refuercen el trabajo de este sector, al anunciar que el siguiente año vendrá con nuevas vialidades, puentes, carreteras, la rehabilitación de las laterales de la carretera México, además de lanzamiento de la nueva aplicación para las y los taxistas.