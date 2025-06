Segob aclara: Reunión entre Sheinbaum y Trump en el G7 no fue cancelada, solo pospuesta

La reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, originalmente prevista durante la Cumbre del G7 en Canadá, fue pospuesta y se realizará en una fecha futura, informó este martes la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“El encuentro entre ambos jefes de Estado puede tener lugar en otro momento”, dijo Rodríguez durante la conferencia matutina de este martes 17 de junio, encabezada por ella en ausencia de la presidenta. Explicó que la decisión obedeció al regreso anticipado de Trump a Washington ante el aumento de tensiones entre Israel e Irán.

Rodríguez Velázquez aclaró que no se trató de una cancelación exclusiva para México: “Fueron varias las reuniones que el presidente Trump decidió no realizar, incluidas las de Japón, Australia y Ucrania. No es un tema bilateral con México”, subrayó.

Relación con Estados Unidos sigue abierta al diálogo

La funcionaria insistió en que existe buena comunicación con el gobierno estadounidense y que el diálogo bilateral continúa de manera fluida.

“A lo mejor es una pausa, es posterior, pero veremos. Entonces, no es un retroceso, es algo que el Presidente (Trump) eligió hacer por las circunstancias internacionales”, explicó la titular de la Segob, al reiterar que la reunión se reagendará.

Pese al ajuste en la agenda con su homólogo estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una intensa actividad diplomática en la Cumbre del G7, que se celebra en Kananaskis, Canadá, del 15 al 17 de junio.

Invitada por el primer ministro canadiense, Mark Carney, Sheinbaum ha sostenido encuentros bilaterales y multilaterales con líderes de diversas naciones, y ha participado en foros clave sobre economía, paz y cooperación internacional.

Actividades confirmadas de Sheinbaum este martes