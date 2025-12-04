Sheinbaum convoca a evento en el Zócalo de la CDMX para celebrar 7 años de la Transformación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este domingo a las 11:00 horas ofrecerá un recuento sobre "las conquistas del pueblo de México" en los últimos siete años, tras el triunfo del movimiento que encabezó originalmente el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal convocó a la ciudadanía a acudir el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México, donde planea hablar sobre "sobre los retos hacia adelante, todo lo que tenemos que seguir avanzando".

Además dijo que hablará sobre la importancia de "mantener la austeridad republicana y gobernar con humildad".

Sheinbaum recordó que entre los logros que se han registrado en siete años "de los gobiernos de la transformación" destaca que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

La jefa del Ejecutivo insistió en que es fundamental "mantener la lucha" que inició hace varios años para transformar el país y que hoy continúa desde el gobierno con otros mecanismos y "de la mano del pueblo".

Más tarde, Sheinbaum compartió en su cuenta de la red social X, un video en el que invita a los ciudadanos a participar en lo que llamó una "celebración" histórica.

En un mensaje en video, la mandataria advirtió que recientemente "hemos vivido una andanada de campañas, calumnias, en contra de lo que representamos, han inventado una cantidad de cosas tremendas y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo".

"El pueblo de México está más consciente que nunca, por eso quiero invitarlos ha defender lo logrado, las conquistas de pueblo", asevera en el video difundido en el que aparece afuera de Palacio Nacional de vista hacia la bandera de México de la Plaza de la Constitución.

La invitación de la presidenta Sheinbaum se da pocos días después de que el expresidente López Obrador reapareció en redes sociales con la difusión de un video donde aparece en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas, y donde reflexiona sobre su retiro de la política mexicana, aunque dijo que únicamente volvería a las calles si se vulnerara la democracia, si existiera una amenaza de golpe de Estado o si fuera necesario “defender la soberanía de México”.

El exmandatario pidió cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor Presidenta del mundo”, destacando su lealtad a los principios de la Cuarta Transformación. “Tenemos esa enorme dicha”, afirmó.