Nacho Cano y Leonardo de Lozanne brillan juntos en “Malinche, El Musical”

La noche del jueves 4 de diciembre se presentó en el Frontón México “Malinche, El Musical”, el cual sigue teniendo un gran éxito en España y México, dos países que se han visto unidos culturalmente por cinco siglos y que este musical ha influido en recordarlo.

“Malinche” tiene la intención de celebrar el nacimiento de un pueblo único, fruto de la fusión de dos culturas milenarias, que, a lo largo del tiempo, se ha transformado hasta formar la mexicanidad que hoy vivimos.

La puesta en escena rinde homenaje a la figura femenina a través de Malinche, símbolo de valentía y amor, cuya influencia resultó clave en el proceso de mestizaje y en la construcción de la identidad nacional mexicana.

Con una carrera que se extiende por varias décadas y que ha dejado huella en distintas generaciones, Nacho Cano sigue fortaleciendo su legado artístico a través de Malinche. Esta vez, el creador español incorporó a su producción el talento de Leonardo de Lozanne, cantante, compositor y fundador de las bandas Fobia y Los Concorde.

Leonardo de Lozanne en Malinche, el musical, Foto: Hugo Salazar / El Economista





“Nosotros, a todos los artistas que lo merecen, les damos la oportunidad de subir al escenario porque es sabido que los artistas admiran a otros artistas y Leonardo de Lozanne, Fobia es un gran grupo que marcó un hito”, dijo Nacho Cano.

Como invitado especial, el vocalista de Fobia brindó al público una participación única con la interpretación de dos temas de su autoría, “Hoy tengo miedo” y “Necesito saber”. Después, sumó su voz a un clásico de Nacho Cano con una versión especial de la emblemática “Hoy No Me Puedo Levantar”, uno de los grandes himnos del pop en español.

“Quiero agradecer mucho a Nacho por esta invitación, Malinche ha cambiado la forma en la que vemos a México y España, en verdad estoy muy agradecido”, declaró Leonardo de Lozanne.

Malinche, un futuro prometedor de cara a 2026

El musical pretende seguir con la racha de éxito en 2026, por lo que el ex miembro de Mecano afirmó que se está buscando la evolución de este, descubrir talento, potenciarlo y hacer del espectáculo, una experiencia del más alto nivel.

“Malinche es un elemento en evolución, estamos trabajando sobre crear una escuela de alto rendimiento, sobre todo por el tema del flamenco, ya que nos hace falta mucho entrenamiento para este nivel que hay aquí, por lo que esperamos descubrir talento nuevo y renovar las cosas como cada vez que vengo a México”, aseguró Nacho Cano.

Finalmente, el músico español agradeció el cariño y el buen recibimiento que tuvo “Malinche, El Musical” en México y España, invitando a sincronizar los festejos de año nuevo en la Puerta del Sol en Madrid, con la función en México para comer las uvas y darle la bienvenida al nuevo año.