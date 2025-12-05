Sorteo Mundial 2026: Javier Aguirre, director técnico de la selección, pide a México tener "ilusión"

Javier Aguirre, director técnico de la selección de fútbol de México, pidió este viernes a la afición tener "ilusión" tras el sorteo en Washington en el que se definieron a dos rivales del "Tri" para el Mundial de 2026.

"Que todos tengamos esa ilusión que tengo yo, que tiene la gente; que no hay rival pequeño, que no se puede uno confiar", dijo Aguirre a la cadena Televisa, tras el sorteo de la Copa del Mundo, que definió a Sudáfrica y Corea del Sur como rivales de México en el Grupo A.

"No hagan números ni cábalas; hay que ir partido a partido", añadió sobre el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.

Aguirre resaltó también que México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Se trata del mismo juego inicial que se llevó a cabo en la cita de Sudáfrica 2010, cuando los entonces anfitriones empataron 1-1 ante México.

"Repetiremos inauguración de 2010, qué casualidad", dijo el entrenador.

El grupo de México lo completará el equipo que salga de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Por su parte, Raúl Jiménez, internacional mexicano con el Fulham de Inglaterra, coincidió con Aguirre en que debe irse "partido a partido".

"No va a haber rival fácil pero pudo ser peor", dijo el jugador a la cadena Televisa tras el sorteo. "Hay que ir partido a partido y pensando que lo que queremos es ganar y quedar primeros (del grupo)".

Edson Álvarez, capitán de la selección mexicana y futbolista del Fenerbahçe de Turquía, resaltó el estilo de los equipos en el grupo de los anfitriones.

"Son estilos totalmente diferentes. El que pueda salir de Europa es un futbol más directo, más físico. Corea también tiene buenos jugadores, son jugadores muy disciplinados tácticamente", dijo también a la cadena Televisa.