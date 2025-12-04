Buscar
Trump podría decidir el próximo año retirarse del T-MEC: Greer a Politico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría decidir el próximo año retirarse del T-MEC, informó este jueves Politico, citando al representante comercial de Washington, Jamieson Greer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría decidir el próximo año retirarse del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves Politico, citando al representante comercial de Washington, Jamieson Greer.

"La opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean un buen acuerdo. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el T-MEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo", dijo Greer a la jefa de la oficina de Politico en la Casa Blanca, Dasha Burns, en un episodio de un podcast que se emite mañana viernes.

Greer también planteó en el podcast la idea de negociar por separado con Canadá y México y dividir el acuerdo en dos partes, y añadió que habló con Trump sobre esa posibilidad esta misma semana.

La Casa Blanca y los gobiernos de Canadá y México no respondieron de inmediato a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Trump dijo el miércoles que el acuerdo T-MEC -que se enfrenta a una próxima revisión- se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo.

El T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020 y fue negociado durante el primer mandato de Trump como presidente, requiere que los tres países realicen una revisión conjunta después de seis años.

