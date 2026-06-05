Decreto de protección a Mahahual da facultades a Semarnat de revisar permisos y cambios de uso de suelo

Cancún, QRoo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que emitirá un decreto especial de protección en Mahahual, para privilegiar el ecoturismo y evitar la construcción de grandes proyectos como Perfect Day, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

Previo a su próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación, el documento ya se encuentra en análisis ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y establece todo un marco de medidas preventivas para la protección del entorno.

En su articulado menciona en primera instancia que las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y de Turismo (Sectur) establecerán acciones de protección, conservación y manejo de los ecosistemas, para lo cual elaborarán un diagnóstico del estado actual en que se encuentra la región conocida como la Costa Maya o Mahahual.

En tanto se concluya ese diagnóstico, la Semarnat podrá ordenar medidas preventivas y realizar un análisis pormenorizado respecto de proyectos o autorizaciones federales cuando existan elementos técnicos que adviertan riesgo grave o irreversible al ecosistema de Mahahual en materia de cambios de uso de suelo en terrenos forestales; remoción de vegetación de manglar; relleno o modificación de humedales costeros; obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y que puedan afectar arrecifes, acuíferos o conectividad hidrológica regional

Por último se establece que Semarnat, Sectur y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo promoverán, impulsarán y fortalecerán proyectos de desarrollo turístico, ecoturismo y turismo sustentable y comunitario que contribuyan a la conservación del patrimonio biocultural de Mahahual, y darán continuidad a la iniciativa del Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

Al respecto, la presidenta Sheinaum informó desde Palacio Nacional que, en coordinación con la comunidad de Mahahual, trabajará en el impulso del ecoturismo.

“Esta zona de Mahahual donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud; el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad”, dijo.

Asimismo, por medio de un enlace desde Holbox, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, relató que la presidenta le instruyó ir a Mahahual a hablar con la comunidad.

“Mahahual no es solo un destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas por generaciones de sus mares, manglares y sus selvas; en eso hemos escuchado sus inquietudes, sus propuestas y su visión para desarrollar juntos un turismo ecológico que permita combinar desarrollar económico y empleo con protección ambiental”, señaló.

Adelantó que se pondrán en marcha los proyectos México Circular y Holbox Circular, que entre otros objetivos busca sustituir los plásticos de un solo uso y promover el reciclaje en playas y zonas turísticas, para lo cual afirmó hay voluntad de hoteleros.

En tanto, Mara Lezama dio a conocer que están confirmados 197.5 millones de pesos de inversión estatal en proyectos enfocados a una economía alrededor del sargazo.