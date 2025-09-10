Sheinbaum: se redujo en 32% el promedio diario de homicidios en agosto

La cifra promedio de homicidios de septiembre 2024, que tuvo 86.9 homicidios diarios en promedio, a agosto pasado, con 59.2, representa 27 homicidios diarios menos. En agosto 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre de 2024. Una felicitación al Gabinete de seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que agosto del 2025 representa el agosto más bajo desde 2015, y en los primeros ocho meses del año el promedio anual de homicidios se ubicó en 68.4, es decir, una disminución del 32 por ciento en comparación al 2018, que tuvo 100.5 homicidios diarios.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en las últimas dos semanas, se detuvieron a 1,600 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron 552 armas de fuego y más de cinco toneladas de drogas; además se desmantelaron 53 laboratorios y áreas de concentración.

Mientras que del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025, más de 32,400 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto; más 16,000 armas de fuego se aseguraron, así como 245 toneladas de droga incluyendo 3 millones de pastillas de fentanilo; y en 22 estados de la República se inhabilitaron 1,400 laboratorios y áreas de concentración.

Anunció que, como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo se realizaron despliegues y operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco donde se aseguraron 441 mil litros de hidrocarburo.

Además, derivado de la Estrategia Nacional Antiextorsión, se han recibido 43 mil 682 llamadas al número 089, de las cuales 31,411 llamadas (72%) fueron extorsiones no consumadas; 9,000 (18%) fueron denuncias de números que intentaron extorsionar; y 4,263 (10%) fueron para reportar extorsiones consumadas. Gracias a ello ya se han iniciado 1,436 carpetas de investigación por las Fiscalías en los estados.

En CDMX bajan delitos

Por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, afirmó que agosto ha sido el más seguro desde 2012 en la capital y se ha registrado la baja en delitos de alto impacto.

Al presentar el Informe de Seguridad Ciudadana del mes de agosto, explicó que “ha sido el mes más seguro y con menos incidencia delictiva desde 2012 y es el segundo con menos homicidios en 13 años, delito que en comparación a 2019 ha disminuido 50%”, de acuerdo con el comunicado tras la presentación del informe.

En la conferencia sobre el tema, Brugada explicó que al comparar enero a agosto de 2025 contra el mismo periodo de 2024 hubo una reducción del delitos de alto impacto del 12% y si se compara con el 2019, la reducción es del 60%, y no solo eso, también se convierte en el mes más seguro”.

En el informe se menciona que los delitos de alto impacto redujeron 18% en comparación con agosto del año pasado. Además se mencionó que, en comparación con la cantidad de delitos que se registraron durante el 2019, se ha visto una reducción del 60%.

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la capital del país aseguró que los feminicidios se redujeron 47%, mientras que el robo de vehículos continúa en descenso, con una reducción de casi el 50% en comparación con agosto del año 2019.