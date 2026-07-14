Marina del Pilar acepta audio sobre cooperación

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aceptó que sostuvo una conversación privada con presuntos agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, a quienes supuestamente expresó su intención de cooperar.

Este lunes se dio a conocer un nuevo audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón, en donde presuntamente se escucha a la gobernadora estar dispuesta “a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad".

Tras esta noticia, la mandataria argumentó que durante el intercambio dichas personas plantearon distintos escenarios de carácter legal; sin embargo, sostuvo que no mostraron documentos, identificaciones ni requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, además de defender que no cometió ningún acto irregular.

Asimismo, manifestó que permanece abierta a colaborar con cualquier autoridad competente, siempre y cuando exista un requerimiento formal emitido por las instancias correspondientes.