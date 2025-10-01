Armas ilegales en México: ¿De qué parte de Estados Unidos vienen?

Uno de los grandes retos en materia de seguridad y combate a la violencia en México es el control de armas irregulares circulando en el país.

Gran parte de este armamento se trafica desde Estados Unidos a México, especialmente desde los estados fronterizos.

Desde Texas vinieron 7,825 armas al país entre 2022 y 2023, de acuerdo con cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos.

Texas es, con amplia ventaja, la entidad estadounidense desde donde más se trafican armas hacia México.

El segundo y tercer lugar lo ocupan Arizona y California. En el periodo señalado se traficaron 3,969 y 1,575 armas ilegalmente desde dichos estados, respectivamente.

Estas cifras sólo consideran el total de armas rastreadas con un comprador en Estados Unidos.