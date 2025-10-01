Lectura 1:00 min
Armas ilegales en México: ¿De qué parte de Estados Unidos vienen?
Los estados fronterizos entre México y Estados Unidos son los principales lugares de origen de la mayoría de las armas de uso ilegal que circulan en el país.
Uno de los grandes retos en materia de seguridad y combate a la violencia en México es el control de armas irregulares circulando en el país.
Gran parte de este armamento se trafica desde Estados Unidos a México, especialmente desde los estados fronterizos.
Te puede interesar
Desde Texas vinieron 7,825 armas al país entre 2022 y 2023, de acuerdo con cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos.
Texas es, con amplia ventaja, la entidad estadounidense desde donde más se trafican armas hacia México.
El segundo y tercer lugar lo ocupan Arizona y California. En el periodo señalado se traficaron 3,969 y 1,575 armas ilegalmente desde dichos estados, respectivamente.
Estas cifras sólo consideran el total de armas rastreadas con un comprador en Estados Unidos.