México desliza que la banda de 600 MHz estará en su plan de espectro 5G en 2026

México considera llevar a concurso a la banda radioeléctrica de los 600 MHz para servicios de telecomunicaciones de quinta generación (5G), a realizarse en el transcurso del año 2026, según divulgó esta noche la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De esta manera, la nueva autoridad reguladora desliza qué tipo de frecuencias de espectro estarán en su plan de licitación 5G, la primera en la historia del país y que por ley la CRT deberá hacer pública en enero próximo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó su programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2026 (PABF), en el que además de la banda de los 600 MHz, para el sector de telecomunicaciones también valora la adjudicación de espectro en las bandas de los 10 GHz y 37 GHz, frecuencias de las que ya se han entregado algunas licencias para el desfogue de tráfico.

En el caso de la relevante banda de los 600 MHz, ésta se compone de 70 Megahertz de ancho de banda y fue recuperada durante el llamado “segundo dividendo digital”, cuando el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emprendió en 2015 un proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico que entonces se explotaba en 306 canales de televisión abierta de 93 ciudades de la República, para utilizarlo en el futuro en servicios móviles de mayor valor agregado, como el 5G.

Y es que por su naturaleza técnica, la banda de los 600 cuenta con un valioso poder de cobertura que requiere de una menor inversión en infraestructura de radiobases y también puede ser explotada en servicios avanzados en el secto productivo y el consumo masivo.

El inconveniente, entre otros, está en que el operador Altán Redes ya explota la banda de los 700 MHz, que cuenta con propiedad técnicas similares y con más uso a nivel mundial y lo que ello signifca en cuanto economías de escala. Otra situación radica en que tanto como Telcel y AT&T ya cuentan con licencias en bandas de cobertura, como son los espectros de 800 y 850 MHz.

En el año 2023 y luego de un contexto económico adverso a nivel país, el IFT valoró llevar a concurso 5G únicamente a las licencias de las bandas de los 600 MHz y de 3.5 GHz; y ésta última todavía presentaba el problema de que una dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantenía inoperante un bloque de 50 Megahertz de ancho de banda que también serían funcionales para la industria móvil.

La intención del entonces IFT también naufragó por los amagos del nuevo gobierno federal, que demandaron frenar cualquier concurso licitatorio de espectro móvil, mismo que finalmente ocurrió con el arranque del año 2025.

Ahora, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anuncia que la banda de los 600 MHz estaría en el plan de 5G.

“Se contempla la inclusión de las bandas de 10 GHz y 37 GHz, destinadas al servicio inalámbrico fijo, lo que permitirá habilitar enlaces de alta capacidad y baja latencia, particularmente adecuados para redes de transporte en zonas urbanas y suburbanas con alta demanda de tráfico (..) También se incluye la banda de 600 MHz para acceso inalámbrico que, por sus características de propagación y cobertura, facilitará el despliegue de servicios 5G en el país”.