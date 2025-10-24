Sheinbaum dice que esperará avance de negociación entre EU y Canadá tras rompimiento de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo la mañana de este viernes que México va a esperar a ver cómo evolucionan las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, tras el anuncio el jueves de Donald Trump de cancelar las negociaciones comerciales entre las dos naciones.

"México va "muy adelantado" en la negociación comercial con Estados Unidos, al margen de Canadá", aseguró Sheinbaum tras ser cuestionada sobre si la medida de Trump afectará las negociaciones del tratado comercial T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, "va la próxima semana a la (reunión del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) APEC" en Corea del Sur, donde "va a tener reuniones todavía con la administración del presidente Trump", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia de prensa la "Mañanera del Pueblo".

La presidenta evitó precisar si México seguiría de manera bilateral con Estados Unidos en el T-MEC.

Sheinbaum se mostró optimista de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pueda "cerrar algunos acuerdos" con el equipo estadounidense en Corea del Sur.

"Vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran son barreras al tratado comercial. Muchas de ellas no las consideramos así", dijo desde Palacio Nacional.

En septiembre pasado, durante una visita oficial a México del primer ministro canadiense Mark Carney, ambos países acordaron un T-MEC más "justo" y "eficaz" en medio de las amenazas de imponer gravámenes de Trump.

A principios de noviembre termine una moratoria de 90 días obtenida por Sheinbaum para la imposición de aranceles

Trump dio por terminadas las conversaciones comerciales a última hora del jueves, culpando a un anuncio de la provincia de Ontario en el que aparecía una grabación del republicano Ronald Reagan hablando de las virtudes del libre comercio.

El presidente estadounidense acusó el viernes a Canadá de tratar de influir en la Corte Suprema, que se prepara para considerar un desafío a su agenda arancelaria global.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había eliminado la mayoría de los aranceles de represalia de Canadá a las importaciones estadounidenses impuestos por su predecesor, Justin Trudeau, y las dos partes llevan semanas en conversaciones sobre un acuerdo para los sectores del acero y el aluminio.

INFORMACIÓN EN PROCEO...