CRT va al 2026 con la adjudicación de 52 concesiones de radio y televisión

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó esta noche que durante el año 2026 planea adjudicar un total de 52 concesiones para servicios de radio y televisión por todo el territorio de la República mexicana, y entre las figuras públicas y comerciales.

La nueva autoridad reguladora también confirmó que en el siguiente año se mantendrá la reserva de hasta el 10% de las bandas de frecuencias de los 88-108 MHz de FM y de 1605-1705 kHz de AM, para concesiones de uso social comunitarias, indígenas y afromexicanas.

La CRT aprobó su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2026 (PABF), del que sobre radiodifusión informó que el próximo año habrá 21 frecuencias de amplitud modulada y otras 19 en frecuencia de modulada en concurso, así como 12 canales de televisión.

En las primeras informaciones de la CRT, estas son las concesiones de radiodifusión disponibles para los interesados en esa industria de México en 2026:

Radio

Radio comercial

AM: 7

FM: 6

Radio pública, social e indígena

AM: 14

FM: 13

Televisión

TV comercial: 4

TV pública: 4

TV social: 4

“Cualquier persona podrá solicitar, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del PABF, que se incluyan bandas de frecuencia y coberturas geográficas adicionales a las contempladas”, dijo la CRT.