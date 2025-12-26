¿Qué puedes comprar con el salario mínimo en 2026? De la tortilla al bistec de res

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una medición del poder adquisitivo de los mexicanos con el nuevo aumento al salario mínimo.

En una publicación de redes sociales, el Gobierno aseguró que con un día del salario mínimo de 2026, los mexicanos podrán comprar 14.8 kilogramos de tortilla, 6.5 de huevo y 7.1 de frijol.

El Gobierno de México también resaltó que el aumento al salario es parte del fortalecimiento de 154% en el poder adquisitivo.

Con ello, señaló, se mantiene el compromiso de proteger la economía de las familias mexicanas.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), junto con empresarios y trabajadores, aprobó a inicios de diciembre el aumento del 13% al salario mínimo general de México y un aumento del 5% para la Zona Libre Fronteriza Norte (ZLFN).

Con estos aumentos, el salario mínimo general para 2026 será de 315.04 pesos diarios y para la ZLFN se ubicará en 440.87 pesos diarios, lo que equivaldría a un ingreso mensual de 9,582.47 pesos para el salario mínimo general y 13,409.80 pesos para la Zona Libre Fronteriza Norte.

¿Para qué otros productos me alcanza el salario mínimo diario?

De acuerdo con los precios mostrados en el Seguimiento a la Canasta Básica de Noviembre de la Ciudad de México, el kilo de limón sin semilla se vende a un precio máximo de 60 pesos en los Mercados Públicos de la CDMX, con base en esto, se podrían comprar 5 kilos con el salario mínimo diario.

Con base en estos datos, también se pueden comprar:

Aceite Mixto (1 litro) / Precio máximo: 55 pesos / 5 litros

Azúcar Morena (1 kilo) / Precio máximo: 38 pesos / 8 kilos

Papa (1 kilo) / Precio máximo: 30 pesos / 10 kilos y medio

Pechuga de Pollo (1 kilo) / Precio máximo:145 pesos / 2 kilos

Bistec de Res (1 kilo) / Precio máximo: 260 pesos / 1 kilo

El aumento al salario mínimo comenzará a aplicarse a partir del jueves 1 de enero del siguiente año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado que uno de sus objetivos es llevar el salario mínimo a 440 pesos diarios al cierre de su administración en 2030. Con lo que aseguró, una persona trabajadora podría adquirir 2.5 canastas básicas (alimentaria y no alimentaria).