Frente frío 24 mantendrá ambiente gélido y lluvias este fin de semana, previo al cierre de 2025

El último fin de semana del año llegará con condiciones invernales en gran parte de México, ya que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 24 continuará desplazándose por el territorio nacional durante el sábado 27 y domingo 28 de diciembre, provocando un marcado descenso de temperatura, lluvias y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas de montaña.

Sábado: lluvias fuertes y caída de nieve en zonas montañosas

Durante el sábado, el sistema frontal se combinará con una vaguada polar y el aporte de humedad de un río atmosférico. Este patrón favorecerá lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; mientras que en el centro del país, incluido el Valle de México, se prevén chubascos dispersos.

El ambiente se mantendrá muy frío durante la mañana y noche, con posibilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Nevado de Toluca. El viento será relevante, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el noroeste y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Domingo: continúan el frío y las precipitaciones

El domingo se mantendrá el tiempo invernal en buena parte del país. El SMN pronostica lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como chubascos que se extenderán desde Tamaulipas y Nuevo León hasta Tabasco y la Península de Yucatán.

La caída de nieve o aguanieve persistirá en sierras de Chihuahua y Durango. En paralelo, el viento continuará intensificándose en entidades del norte, donde las rachas podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Temperaturas extremas: calor en el sur, bajo cero en el norte y centro

El contraste térmico será marcado este fin de semana. En costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas se esperan temperaturas de treinta a treinta y cinco grados celsius; en cambio, durante la madrugada del lunes los valores podrían descender por debajo de cero grados celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, con heladas y condiciones de congelamiento.

En estados del centro como Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato también se prevé un amanecer muy frío, con mínimas entre cinco grados bajo cero y cero grados celsius.

Nuevo frente frío podría reforzar el ambiente hacia Año Nuevo

El SMN anticipó que a inicios de la próxima semana ingresará un nuevo frente frío, que podría intensificar las lluvias y el evento del Norte en el Golfo de México, además de reforzar el ambiente gélido en el norte, noreste, oriente y centro del país en vísperas del Año Nuevo.

Las autoridades llaman a tomar precauciones por bancos de niebla, pavimento resbaladizo y efectos del viento en caminos, así como a proteger a la población más vulnerable al frío extremo.