México niega que tenga barreras no arancelarias

México no tiene barreras no arancelarias, sostiene Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, luego de que el gobierno de Estados Unidos asegurara la semana pasada que el gobierno mexicano había acordado eliminar los supuestos obstáculos.

“México es uno de los países más avanzados en prácticas comerciales en el mundo. Tenemos acuerdos comerciales con más de 50 países, entonces, no está en nuestra lógica esto de las barreras no arancelarias, no es algo que lo traigamos como programa o como parte de una estrategia de política comercial de nuestro país”, dijo a El Economista.

En el mismo todo que lo hiciera el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el pasado 31 de julio, luego de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump, tras la cual se anunció una nueva tregua arancelaria de 90 días para México, Luis Rosendo Gutiérrez contestó así la acusación implícita de Washington.

“México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias”, sostuvo el presidente estadounidense Donald Trump en el mensaje que publicó en su red social Truth Social el pasado jueves, explicando que esa había sido un compromiso de México tras la nueva prórroga dada por Washington de elevar de 25% a 30% los aranceles a las exportaciones mexicanas que no cumplen con el T-MEC.

Ese día, tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario Ebrard explicaron que las preocupaciones de Estados Unidos en este tema se ubicaban en áreas como la política de defensa a la propiedad intelectual o regulaciones laborales.

Pero más que barreras no arancelarias, Luis Rosendo Gutiérrez especificó que se trata más bien de diferencias de criterios administrativos y, en algunos casos, legales. En algunos temas, las inquietudes tienen que ver sencillamente con agilización de trámites y aclaración de información. “No todo es barrera no arancelaria, hay una serie de temas que estamos platicando en la mesa que no son barreras no arancelarias”.

En todo caso, dijo, el gobierno mexicano está intensificando el trabajo para atender las inquietudes de su homólogo estadounidense.

Por ejemplo, en cuanto a propiedad intelectual, citó las diferencias entre la legislación mexicana y la estadounidense, en donde la primera marca que el plagio existe solo hasta que se obtiene un lucro derivado. En ese punto, reconoció que México trabajará para que haya una homologación.

En el ámbito farmacéutico, admitió que la Cofepris tenía un rezago importante con aprobación de medicamentos, lo cual puede afectar a laboratorios estadounidenses, pero negó que se tratara de una conducta para bloquear a estos últimos. “Para la presidenta Sheinbaum fue una prioridad regularizar el rezago que se traía. Entonces se le está dando seguimiento semanal al abatimiento de este rezago”.

En cuanto a la necesidad de aclarar de información, citó el caso del sector energético, en donde refirió cómo al explicar que el nuevo marco legal mexicano no plantea un límite a la inversión extranjera y solo establece una nueva regla de inyección de electricidad al sistema (un 54% al menos debe ser de la CFE), se despejaron las dudas de la contraparte.

Finalmente, el subsecretario de Comercio Exterior resaltó que, en sentido opuesto, México también ha externado sus diferencias con Estados Unidos, como es el caso del panel sobre reglas de origen del sector automotriz, que México y Canadá ganaron y su contraparte sigue sin respetar.

Y reveló que ha habido casos en los que Washington ha sugerido que México debe replicar sus castigos de prácticas dumping hacia terceros países, lo que se ha rechazado, ya que México debe realizar sus propias investigaciones.