Hacienda niega aumento del precio de gasolina por actualización del IEPS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Secretaría de Energía, negó que se vaya a incrementar el precio de la gasolina el siguiente año ante la actualización de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora, aclaró que la actualización que se contempla por inflación a partir del 2026 no afecta la estrategia para estabilizar el precio del combustible que se empezó a implementar en marzo pasado.

Recordó que la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina fue un pacto voluntario con los empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

"La actualización del IEPS por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor", explicó la SHCP.

En días pasados se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la actualización de las cuotas del IEPS a gasolinas, con lo cual el impuesto que se cobra a la gasolina Magna pasará de 6.45 a 6.70 pesos por litros.

En tanto, el IEPS que se cobra en la gasolina Premium aumentará de 5.45 a 5.65 pesos por litro, mientras que en el caso del diésel pasará de 7.09 a 7.36 pesos por litro.

Para este año, se espera que lo recaudado por el IEPS a gasolinas alcance los 473,279 millones de pesos, lo que representa más de la mitad de lo que se espera recaudar por todos los IEPS que se cobran a otros productos y servicios, como a los juegos de apuestas, cigarros, bebidas azucaradas, entre otros.

De hecho, a partir del siguiente año otras actualizaciones que se dan es en el caso se las bebidas azucaradas, como refrescos y jugos, así como a los tabacos.

Además, se empezará a cobrar el IEPS a bebidas "light" y "zero", aunque a una menor cuota que las bebidas azucaradas.

Otra de las modificaciones que habían sido aprobadas para el siguiente año fue el IEPS de 8% a videojuegos que se consideraran "violentos"; sin embargo, hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no se aplicaría dado que no hay criterios claros respecto a qué videojuegos de consideran violentos.

"Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? O sea, ¿quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien, hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, de adónde te pueden llevar este tipo de juegos", dijo en su conferencia matutina.