Rolex convierte mercado de segunda mano en uno de sus mayores ingresos

Rolex ya no solo gobierna en el mercado de los relojes de lujo, sino también, en el de segunda mano. Según datos de WatchCharts esta nueva inclusión de la marca suiza podría dejarle ganancias que rondan los 500 millones de dólares, pero, ¿cómo se puede llegar a estas cifras en un mercado tan incierto y a la vez, peligroso?

El mundo de la reventa está plagado de cualquier producto que sea interesante de comprar, y los relojes de lujo, exactamente de la marca suiza, Rolex, no son la excepción.

Es por esta razón que, hace tres años, y entendiendo que dentro de estas ofertas su marca mueve mucho dinero que no llega a sus bolsillos, la compañía decidió crear un programa de segunda mano certificado. Es tanto el impacto que ha tenido la llegada de Rolex al mundo de la reventa que, se ha convertido en su segundo mayor ingreso.

Este mercado no es uno completamente atractivo para las marcas de lujo, ya que, se tiende a pensar que al involucrarse o inmiscuirse en este, la percepción de quienes compran sus productos, pueda cambiar y dejen de invertir.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Según datos de Morgan Stanley, actualmente hay cerca de 1.2 millones de relojes en espera de ser avalados por la marca. Un caso representativo es el Rolex GMT: en plataformas de reventa se ofrece alrededor de 22,750 dólares, mientras que uno adquirido por un comprador ya autenticado por Rolex puede alcanzar los 26,760 dólares.

¿Cómo funciona el sistema?

Aunque es Rolex quien certifica los relojes, son los minoristas quienes se encargan en mayor medida de todo el proceso.

Tiendas como Watches of Switzerland y la compañía de 1916, las cuales están autorizadas de vender relojes Rolex, son los encargados de recibir los individuos, arreglarlos y pasarlos a la marca para que los certifique. Después se emite una garantía de dos años, y el minorista se encarga de establecer un precio para su venta y distribución.

Este nuevo ingreso ha establecido de mejor manera a la marca en el mercado de los relojes, pues, 90% de sus ventas ocurren a través de tiendas minoristas.

A su vez, esta nueva estrategia no solo refuerza el estatus de la marca, sino que también ofrece mayor seguridad a sus clientes, ya que, al ser la firma de relojes más falsificada del mundo, este tipo de medidas fortalece la confianza del consumidor.

Pero no se trata solo de Rolex: el mercado de relojes de segunda mano moverá cerca de 25 millones de dólares este año, según cifras de Luxe Consult, un volumen que no puede pasarse por alto.