Diez acontecimientos que marcaron el 2025: política, clima y tensiones globales transformaron el año

El 2025 está por cerrar como un año de transformaciones profundas, desde un giro radical en la política estadounidense, la fuerza de una nueva generación activista y la agudización de crisis climáticas y geopolíticas redefinieron el rumbo global.

Estos fueron los hechos que marcaron los últimos doce meses.

1. El regreso de Donald Trump y el “Efecto 2025”

El 20 de enero, Donald Trump volvió a la Casa Blanca para un segundo mandato con una agenda más agresiva: ofensivas proteccionistas, expulsiones masivas y la reestructuración de sectores completos del Estado federal.

El republicano firmó un récord de órdenes ejecutivas, cerró la USAID y endureció la política migratoria con operativos que enviaron a la Guardia Nacional a ciudades demócratas.

Aunque la economía fue su bandera, el descontento por el costo de vida y tropiezos electorales en estados clave anticipan un 2026 desafiante para el Partido Republicano.

El presidente Donald Trump ríe mientras se encontraba en la Oficina Oval de la Casa Blanca.Foto: Reuters

2. León XIV se convierte en el primer Papa nacido en Estados Unidos

Tras la muerte del Papa Francisco, el cardenal Robert Francis Prevost, estadounidense de nacimiento y con nacionalidad peruana, fue elegido como León XIV.

Su llegada simboliza un reacomodo de influencia en la Iglesia Católica hacia América, y combina continuidad social con gestos hacia sectores conservadores, como la misa tradicionalista.

Foto: AFPAFP

3. La Guerra Comercial de Trump

El 2 de abril, Trump oficializó aranceles contra más de 180 países, desencadenando una guerra comercial global.

Mientras la Unión Europea y China negociaron treguas parciales, México y Canadá quedaron bajo presión sin acuerdo definitivo.

Las cadenas de suministro vivieron tensiones históricas y el debate por la inflación se volvió urgente en todo el mundo.

Foto: Archivo

4. La rebelión global de la Generación Z

Jóvenes de América Latina, Asia y África se movilizaron contra la corrupción, la precariedad y la censura digital.

En algunos países, las protestas provocaron renuncias y hasta la caída de gobiernos, como en Madagascar.

La bandera pirata del manga One Piece, una calavera con sombrero de paja, se convirtió en un símbolo inesperado de lucha global.

REUTERS

5. Incendios extremos en Estados Unidos: el clima golpeó sin precedentes

Los Ángeles y San Diego vivieron los incendios más destructivos de su historia: más de 15,000 hectáreas arrasadas y pérdidas superiores a 30,000 millones de dólares.

El Gran Cañón también sufrió cierres tras incendios provocados por rayos y Europa registró un récord de hectáreas quemadas: la emergencia climática dejó de ser una advertencia para consolidarse como realidad.

Incendios en Los Ángeles.Reuters

6. El robo del siglo en el Louvre

En solo ocho minutos, ladrones vestidos como trabajadores entraron al Museo del Louvre y sustrajeron Joyas de la Corona valuadas en 88 millones de euros.

La fuga en moto, en la que se cayó y dañó la corona de la emperatriz Eugenia, desató un debate mundial sobre seguridad en los grandes museos.

Aunque hubo detenidos, el botín sigue desaparecido.

Foto: Archivo

7. Gaza: genocidio declarado, treguas frágiles

Una comisión de la ONU concluyó que se cometieron actos de genocidio en Gaza, lo que elevó la presión internacional.

El alto el fuego promovido por Washington dio paso al intercambio de rehenes y retirada parcial de tropas, pero las hostilidades no cesaron.

Bombardeos en Líbano e Irán mantuvieron la tensión en niveles críticos.

El 12 de octubre se mantuvo un alto el fuego en Gaza por tercer día, antes de un intercambio de rehenes y prisioneros propuesto por Estados Unidos y una cumbre destinada a trazar un camino hacia la paz después de dos años de guerra. Foto: AFP

8. La Inteligencia Artificial se vuelve economía real

El gasto global en IA alcanzó 1.5 billones de dólares y la automatización entró de lleno en procesos productivos.

Nvidia superó valoraciones históricas y surgieron debates sobre desinformación, propiedad intelectual y efectos laborales.

La muerte de un adolescente por suicidio tras usar la IA en California desató polémica y regulación directa contra chatbots.

Foto: Archivo

9. Argentina y el “Año de la Reconstrucción”

El gobierno de Javier Milei declaró 2025 como el año para restaurar la economía argentina tras reformas drásticas.

La polarización persistió, pero el país recuperó atención internacional como termómetro financiero de los mercados emergentes.

Descripción automáticaCreditos automáticos

10. Tratado histórico de los océanos en un año récord de calor

El 2025 se perfila como el segundo año más cálido registrado.

En contraste, septiembre trajo un logro global: entró en vigor el Tratado de los Océanos, cuyo objetivo es proteger las aguas internacionales y frenar el colapso de la biodiversidad marina.