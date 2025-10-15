Sheinbaum confía en preservar trato preferencial con EU tras fin de prórroga arancelaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno mantiene plena confianza en que México conservará un trato preferencial por parte de Estados Unidos tras el fin de la prórroga arancelaria anunciada por Washington y en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La relación que hemos establecido con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Donald Trump. Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte”, explicó Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la primera mandataria explicó que Estados Unidos había planteado una serie de presuntas barreras comerciales en el tratado comercial, pero destacó que los equipos técnicos de ambos países están por concluir el análisis de los puntos pendientes.

“Hay un equipo de trabajo muy grande de las secretarías, tanto en México como en Estados Unidos, para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras, y va muy avanzado; creo que quedan solamente siete puntos por atender”, señaló.

Sheinbaum informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se encuentra en Washington en una reunión con el Departamento de Estado para dar seguimiento a los temas de seguridad bilateral y a los acuerdos alcanzados previamente, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a finales de esta semana para continuar con las conversaciones comerciales.

En cuanto a los aranceles, la presidenta recordó que el presidente Donald Trump anunció recientemente la imposición de aranceles a la exportación de vehículos pesados, aunque para los vehículos ligeros existe una consideración especial para México y Canadá.

“Hasta donde tenemos entendido, se está avanzando en este acuerdo para que sea igual que en el caso de los vehículos ligeros”, detalló.

Además, agregó que la revisión del tratado no implica riesgos mayores y que las bases del acuerdo comercial seguirán firmes. “El tratado, pues, es ley. Entonces, sabrá en esta revisión algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado”, subrayó.