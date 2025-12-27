Las principales personalidades fallecidas en 2025

Del papa Francisco hasta Robert Redford pasando por Claudia Cardinale, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, José Mujica y Giorgio Armani, estas son las personalidades más conocidas que fallecieron en 2025.

Enero

5: Costas SIMITIS, 88 años, resistente contra la junta de los "coroneles" y primer ministro griego (1996-2004) que hizo entrar al país en el euro.

7: Jean-Marie LE PEN, 96 años, figura de la extrema derecha francesa y fundador del Frente Nacional (FN).

13: Oliviero TOSCANI, 82 años, provocador fotógrafo italiano de Benetton.

16: David LYNCH, 78 años, realizador estadounidense de "Elephant Man", "Mulholland Drive" y de la serie de culto "Twin Peaks".

30: Marianne FAITHFULL, 78 años, cantante emblemátia del 'Swinging London' y luego de los escenarios punk neoyorquinos

Febrero

4: Karim AGA KHAN IV, 88 años, filántropo y jefe espiritual de los musulmanes ismaelitas.

8: Sam NUJOMA, de 95 años, primer presidente y padre de la independencia de Namibia obtenida de Sudáfrica en 1990.

18: Gene HACKMAN, 95 años, figura del Nuevo Hollywood, oscarizado por "French Connection" e "Unforgiven".

Abril

1: Val KILMER, de 65 años, actor estadounidense, antagonista de Tom Cruise en "Top Gun".

13: Mario VARGAS LLOSA, 89 años, escritor hispano-peruano, Premio Nobel de Literatura en 2010.

21: Jorge Mario BERGOGLIO, 88 años, papa Francisco, elegido en 2013, argentino y primer papa jesuita, que puso a los marginados en el centro de su mensaje sin reformar la doctrina tradicional católica.

Mayo

13: José "Pepe" MUJICA, 89 años, presidente de Uruguay (2010-2015), exguerrillero figura de la izquierda latinoamericana, apodado el "presidente más pobre del mundo".

23: Sebastiao SALGADO, 81 años, fotógrafo franco-brasileño, conocido por sus imágenes de tragedias humanas y del planeta.

30: Etienne Emile BAULIEU, 98 años, inventor de la píldora abortiva.

Junio

3: Edmund WHITE, de 85 años, novelista estadounidense, figura de la literatura LGTB+.

9: Frederic FORSYTH, de 86 años, maestro de la novela de espionaje británico, autor de "Chacal" (1971).

11: Brian WILSON, 82 años, músico, fundador de los Beach Boys.

14: Violeta CHAMORRO, 95 años, expresidenta de Nicaragua (1990-1997) que derrotó en las urnas a Daniel Ortega y pacificó el país.

23: Lea MASSARI, de 91 años, actriz italiana conocida por "La aventura".

26: Lalo SCHIFRIN, 93 años, compositor de música cinematográfica, como la de "Misión Imposible".

Julio

22: Ozzy OSBOURNE, de 76 años, cantante británico de "Black Sabbath", uno de los grupos pioneros del hard rock.

24: Hulk HOGAN, de 71 años, leyenda estadounidense de la lucha y actor.

31: Bob WILSON, de 83 años, director estadounidense conocido por sus creaciones originales en el teatro y la ópera.

Agosto

6: Eddie PALMIERI, 88 años, pianista estadounidense, legendario salsero que revolucionó la música latina.

7: Jim LOVELL, 97 años, astronauta estadounidense, comandante de la misión Apollo 13 que estuvo a punto de terminar en catástrofe en 1970.

11: Miguel URIBE, 39 años, senador colombiano y precandidato presidencial, fallecido después de dos meses en cuidados intensivos por un ataque a balazos en un acto público.

Septiembre

4: Giorgio ARMANI, 91 años, diseñador italiano, ícono de la moda y empresario que erigió un imperio del lujo.

6: Rosa Tarlovsky de ROISINBLIT, 106 años, activista de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina.

6: Rick DAVIES, 81 años, cantante británico, cofundador del grupo de rock Supertramp.

10: Charlie KIRK, 31 años, influencer estadounidense y militante conservador aliado de Donald Trump, asesinado de un disparo.

16: Robert REDFORD, 89 años, actor emblemático del cine estadounidense, padrino del cine independiente en Estados Unidos.

23: Claudia CARDINALE, 87 años, actriz italiana nacionalizada francesa, ícono del cine italiano y musa de los más grandes directores.

Octubre

1º: Jane GOODALL, 91 años, primatóloga británica, figura emblemática de la causa medioambiental y embajadora de los chimpancés.

11: Diane KEATON, 79 años, actriz estadounidense conocida por sus papeles en las películas de Woody Allen y en el "El padrino".

Noviembre

3: Dick CHENEY, 84 años, ex número dos de George W. Bush (2001-2009), considerado uno de los vicepresidentes estadounidenses más poderosos de la historia.

6: James WATSON, 97 años, codescubridor de la estructura del ADN y Premio Nobel de Medicina, también conocido por sus declaraciones sexistas y racistas.

24: Jimmy CLIFF, 81 años, cantante jamaicano y leyenda del "reggae".

Diciembre