Gertz Manero confirma que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar tras su captura

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se negó a rendir declaración ante la autoridad local, tras ser detenido y repatriado desde Paraguay, donde permanecía prófugo desde 2024.

“Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia, donde va a tener que su propia defensa. Si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir, en materia federal, fortalecer nuestro proyecto”, explicó Gertz Manero.

Además, el Fiscal detalló que el caso se originó en 2024 a raíz de una denuncia por extorsiones a gasolineros en Tabasco, lo que derivó en una investigación local que vinculó a Bermúdez Requena y a su equipo con delitos del fuero común. Posteriormente, al detectarse la fuga del exfuncionario del país, la FGR intervino para localizarlo y gestionar su retorno.

“Se obtuvo la ficha roja y, con el apoyo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se pudo establecer con las autoridades de Paraguay la presencia de este individuo. Se hizo un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay, que optó por la expulsión de esta persona con todo el personal que se había movilizado hacia allá”, dijo.

Al preguntarle sobre por qué las investigaciones contra Bermúdez no iniciaron antes, el funcionario subrayó que la causa se derivó de denuncias locales, y que fue la Fiscalía tabasqueña la que estableció las responsabilidades penales en 2024, antes de solicitar la colaboración de la FGR.