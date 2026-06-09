Gobierno suspende clases y pide a IP implementar home office por inauguración del Mundial

El gobierno federal implementará la modalidad de teletrabajo en todas las oficinas del sector público que operan en la Ciudad de México este jueves por la inauguración del Mundial 2026 e hizo un llamado para que las empresas del sector privado para que se sumen a esta iniciativa.

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este martes, se determina que todas las dependencias públicas en la capital del país deberán privilegiar las modalidades flexibles de trabajo para el 11 de junio, salvo las tareas de salud, seguridad e infraestructura.

La inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, expresa la presidenta Claudia Sheinbaum en el documento, “implica mayor demanda sobre los sistemas de movilidad, transporte, seguridad y prestación de servicios públicos en la Ciudad de México; por lo que resulta pertinente adoptar medidas administrativas en esta sede, que contribuyan a garantizar la continuidad y eficiencia de las funciones gubernamentales, favorezcan la movilidad urbana y optimicen el uso de la infraestructura pública durante el desarrollo de dicho evento”.

Ante este contexto, en el documento se llama a las empresas del sector privado y organizaciones civiles ubicadas la capital del país a implementar las medidas de flexibilidad laboral para implementar el home office.

“Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 11 de junio de 2026, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas trabajadoras, en términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo”, se expresa en el documento.

Además, el decreto contempla la suspensión de clases en todas las escuelas y universidades, públicas y privadas, en la Ciudad de México.