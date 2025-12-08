Quartux recibirá financiamiento de 50 millones de dólares para proyectos de almacenamiento de energía

La mexicana dedicada al almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio, Quartux, recibirá financiamiento por 50 millones de dólares del administrador de fondos de capital privado especializado en energía e infraestructura en Latinoamérica, AINDA, para el desarrollo de nuevos proyectos a gran escala en México que combinen soluciones fotovoltaicas y eólicas con su propio respaldo.

Lo anterior se da en una coyuntura en que la Secretaría de Energía ha comenzado a incorporar soluciones de almacenamiento en nuevas licitaciones como la de 6 gigawatts de energía eólica y reconoce que las renovables requieren baterías para operar con estabilidad, especialmente durante las horas nocturnas.

El acuerdo permitirá desarrollar proyectos de almacenamiento a escala utility con tecnología Tier 1 y promover soluciones híbridas solar-batería y eólico-batería, capaces de descongestionar regiones críticas para el nearshoring, aportar la flexibilidad que demanda la red y reforzar la continuidad operativa de industrias estratégicas, detallaron.

Ante la expansión de data centers, parques industriales y regiones en desarrollo, México enfrentará una demanda energética que en que el almacenamiento de energía se posiciona como un elemento estratégico para que las energías renovables operen con estabilidad, al tiempo que responde a la regulación que reconoce por primera vez su valor y asegura la confiabilidad del suministro.

Esta colaboración fortalece la infraestructura eléctrica nacional y acompaña el crecimiento económico del país, siguiendo el camino de Estados Unidos, Europa y Asia, donde el almacenamiento se ha vuelto indispensable para sostener la demanda y habilitar la electrificación.

“Esta alianza representa un hito nacional ya que se unen dos empresas mexicanas referentes en sus sectores: AINDA aporta su experiencia en infraestructura, financiamiento y organización en términos ambientales, sociales y de gobernanza, y Quartux se convierte en el especialista técnico que ejecutará estos proyectos estratégicos a nivel nacional”, aseguró Alejandro Fajer, director general de Quartux.

Desde el primer trimestre del año se puso en vigor el Acuerdo Núm. A/113/2024 que establece las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAE) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), donde se establecen las tecnologías permitidas, tipos de interconexión, capacidades y aspectos técnicos que servirán a la industria para poner en marcha la infraestructura para guardar energía, interactuar con la red y lograr reducir sus costos de este insumo primordial para la manufactura.

Según datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), se espera que el consumo final de energía eléctrica crezca un 2.8% anual durante el periodo 2023-2037. Este crecimiento impulsará aún más la necesidad de soluciones en la gestión de la energía, como lo es el almacenamiento energético, el cual ofrece varios beneficios para las empresas industriales, como reducción de hasta 40% en sus costos de consumo eléctrico, mayor fiabilidad del suministro, optimización del uso de energías renovables, entre otros.

Y conforme estableció el Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico -al que faltan Disposiciones Administrativas de Carácter General para la determinación de tarifas, instrumentos, requisitos y disposiciones para la transición energética, suministro de todos los tipos, autoconsumo, impacto social y almacenamiento, principalmente- la Comisión Nacional de Energía (CNE) otorgará permisos para generación, comercialización en las modalidades de suministro básico, de último recurso y calificado, además de almacenamiento de energía.

En el nuevo marco legal mexicano que se va conformando luego de la reforma constitucional del 2024 y la promulgación de leyes secundarias el 18 de marzo de 2025, se podrán conformar grupos de autoconsumo eléctrico para agregar demanda en los que debe quedar explícita la red en la que se trabaja y así tendrán su propia generación y en caso de requerirlo, su almacenamiento.