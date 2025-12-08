Bolsa mexicana opera con pérdidas; Banorte y Grupo Carso lideran los descensos

Las bolsas de valores de México operan con caídas en este inicio de semana. Los índices locales retroceden, en línea con sus pares de Nueva York, en un mercado que se alista para la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal en el año, el miércoles.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 0.29% a 63,194.55 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.37% a 1,254.22 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Sobresalen las pérdidas de Banorte, con 2.66% a 170.41 pesos, del conglomerado Grupo Carso, con 1.39% a 122.35 pesos, y de la cementera GCC, que retrocede 1.21% a 190.23 pesos.

"En las últimas jornadas, se ha observado un rendimiento positivo en el S&P/BMV IPC, que ha recuperado terreno tras la toma de utilidades desde su récord de 64,321 unidades, con lo que ha respetado su tendencia de alza, sumando 23% desde el 11 de abril", dijo Banamex.

"Actualmente, las métricas técnicas del índice oscilan en la zona neutral denotando movimientos mixtos en el futuro cercano sin descartar un regreso hacia sus máximos históricos para finalizar el año con un rendimiento de doble dígito", agregó Banamex en su nota de análisis.