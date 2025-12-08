Paramount tira las acciones de Netflix: Caen más de 4% y ligan su cuarta baja

Los títulos del gigante del streaming Netflix volvieron a caer este lunes en Wall Street y suman cuatro jornadas con retrocesos.

Al mercado no le basto con castigar las acciones de la empresa de entretenimiento el viernes pasado, cuando se dio a conocer la oferta para comprar a Warner Bros Discovery por casi 83,000 millones de dólares.

En la sesión, su rival Paramount ha presentado una contraoferta para la adquisición de la totalidad de la empresa con una propuesta equivalente a 108,400 millones de dólares.

Dicha oferta hizo que los papeles de Netflix registraran una caída de 4.37% a 95.85 dólares, con lo que se encamina a su cuarta jornada con pérdidas acumulando un retroceso de 12.30 por ciento.

Por el contrario, los títulos de Warner Bros. Discovery mantiene el optimismo al subir de 3.59% y se venden en 27.01 dólares cada una.

Por su parte, los títulos de Paramount Global apuntan un incremento de 9.28% a 14.60 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió posibles riesgos de competencia económica por la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Netflix Inc.

Analistas de GBM Reserch detallaron que el superó ofertas de Paramount Skydance y Comcast, consolida el poder de Netflix al integrar producción, distribución y streaming.