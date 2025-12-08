Wall Street negocia con pérdidas; inversionistas se alistan para la decisión de la Fed

Los tres principales índices de Wall Street muestran desempeños negativos la mañana de este lunes. Los promedios descienden moderadamente, mientras los inversionistas se alistan para la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal en el año, el miércoles.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.45% a 47,739.71 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.38% a 6,844.20 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico desciende 0.25% a 23,520.05.

Datos retrasados publicados la semana pasada mostraron que el gasto de los consumidores en Estados Unidos creció moderadamente a finales del tercer trimestre, aumentando la confianza del mercado en que el banco central se concentrará en apuntalar el mercado laboral.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch, de CME, que sigue las operaciones con los futuros de la tasa de fondeo federal, el mercado asigna una probabilidad de 87.40% a un recorte de 25 puntos básicos; sin embargo, no hay tanta claridad para el inicio del próximo año.

Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca y principal aspirante a la presidencia de la Fed el año que viene, afirmó en una entrevista que la Fed debería seguir bajando la tasa. Si él preside la Fed, podría impulsar al interior la agenda de tasas bajas de Donald Trump.

Mientras tanto, las acciones de Warner Bros Discovery (+5.73%) suben despuéss de que Paramount Skydance (+6.73%) lanzó una oferta hostil por valor de 108,400 millones de dólares por el estudio, un último esfuerzo por superar la oferta de Netflix (-4.66%).