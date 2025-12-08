Lectura 2:00 min
Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a Corina Machado
El mandatario partirá el lunes por la noche y regresará a Buenos Aires el viernes 12, según fuentes que cita la prensa local.
El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará el lunes a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezonala María Corina Machado, informaron fuentes oficiales. El mandatario partirá el lunes por la noche y regresará a Buenos Aires el viernes 12, según fuentes que cita la prensa local.
El canciller argentino, Pablo Quirno, había publicado el domingo un mensaje en X del partido de Machado confirmando la presencia de Milei en la premiación, luego replicado por el propio mandatario.
"Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", había escrito el canciller.
Machado, que vive en la clandestinidad confirmó su participación en la ceremonia y recibirá el premio en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que ya causó la muerte de 87 personas.
La líder opositora de 58 años recibió el Nobel "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolado y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
El viaje de Milei coincide con la asunción el miércoles 10 de los nuevos diputados y senadores en el marco del recambio legislativo argentino de mitad de mandato en el que el oficialismo fortaleció su presencia en el Congreso.