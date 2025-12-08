Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a Corina Machado

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará el lunes a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezonala María Corina Machado, informaron fuentes oficiales. El mandatario partirá el lunes por la noche y regresará a Buenos Aires el viernes 12, según fuentes que cita la prensa local.

El canciller argentino, Pablo Quirno, había publicado el domingo un mensaje en X del partido de Machado confirmando la presencia de Milei en la premiación, luego replicado por el propio mandatario.

"Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", había escrito el canciller.

Machado, que vive en la clandestinidad confirmó su participación en la ceremonia.

La líder opositora de 58 años recibió el Nobel "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolado y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El viaje de Milei coincide con la asunción el miércoles 10 de los nuevos diputados y senadores en el marco del recambio legislativo argentino de mitad de mandato en el que el oficialismo fortaleció su presencia en el Congreso.