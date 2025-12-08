Mars espera ingresos de 36,000 millones de dólares tras aprobación de la UE para comprar Kellanova

Mars obtuvo la aprobación incondicional este lunes de la Comisión Europea para adquirir a Kellanova, fabricante de marcas como Pringles y Special K, con lo que proyecta que la combinación de ambos negocios de snacks genere alrededor de 36,000 millones de dólares en ingresos anuales.

Con una cartera de marcas valorada en 9,000 millones de dólares, Mars y Kellanova prevén cerrar la transacción pendiente el 11 de diciembre de 2025, sujeta al cumplimiento o a la renuncia de las condiciones habituales de cierre.

La compañía dueña de las marcas M&M’s y Snickers, destacó que, tras recibir la aprobación de la Comisión Europea, “se han obtenido todas las aprobaciones y autorizaciones regulatorias requeridas para la transacción”.

Una vez que se complete la unión de las dos unidades de negocios de snacks, Mars Snacking operará 80 plantas de producción alrededor del mundo y más de 170 puntos de venta, incluidos el Hotel Chocolat y M&M'S World.

En un comunicado puntualizó que seguirá manteniendo su sede en Chicago, operará en más de 145 mercados y el equipo que rebasará los 50,000 asociados estarán enfocados a atender la demanda de millones de consumidores a nivel mundial.

Al cierre de la operación, la cartera de marcas de snacks de Kellanova, tales como Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, RXBAR, así como las marcas internacionales de cereales de Kellogg's, se unirá a la cartera actual de Mars Snacking, tales como Snickers, M&M'S, Twix, Skittles, Extra y Kind.

"Estamos emocionados de haber recibido la aprobación regulatoria final para la adquisición pendiente de Kellanova. Nuestro enfoque ahora se centra en dar la bienvenida a los empleados de Kellanova y crear un negocio global de snacks más innovador que ofrezca mayor calidad a más consumidores en todo el mundo", dijo el CEO de Mars, Poul Weihrauch.

La operación fue anunciada inicialmente el 14 de agosto de 2024, aprobada por los accionistas de Kellanova el 1 de noviembre de 2024, y concluye con la última de las 28 aprobaciones regulatorias requeridas.

Tras la finalización de la transacción, que sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, las acciones ordinarias de Kellanova serán deslistadas de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Mars Incorporated es un negocio familiar global, con un valor de aproximadamente 55,000 millones de dólares y con 150,000 asociados, dedicada a la producción de alimentos para mascotas y snacks.

Kellanova, con más de un siglo de operación, es un productor global de snacks, cereales y alimentos congelados.