Trump anunciará millonario paquete de ayudas para los agricultores de EU

El presidente Donald Trump anunciará este lunes un paquete de ayuda de 12,000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, según informó un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

El anuncio se producirá durante una mesa redonda con representantes del sector, explicó ese funcionario bajo condición de anonimato.

La mayor parte de la ayuda consistirá en un pago extraordinario para los agricultores, que han sufrido especialmente las consecuencias de la nueva política arancelaria del gobierno Trump.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, culpó al predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, por las dificultades de los agricultores estadounidenses, incluyendo lo que ella llamó "políticas agrícolas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)".

"En contraste, el presidente Trump está ayudando a nuestra industria agrícola, mediante la negociación de nuevos acuerdos comerciales para abrir nuevos mercados de exportación", dijo Kelly en un comunicado.

La disputa comercial de Washington con Pekín hizo que las exportaciones de soja se desplomaran y que los compradores chinos pospusieran nuevos pedidos.

La menor demanda provocó la caída de los precios, aunque una reciente tregua comercial entre ambos países facilitó la reanudación de las compras del grano por parte de Pekín.

Trump también ha prometido recientemente apoyar a los ganaderos estadounidenses, en medio de una subida de los precios de la carne de res para los consumidores.

Los costos habían aumentado por diversas razones, incluida una sequía y menores importaciones desde México debido a problemas sanitarios.

La situación recuerda la primera presidencia de Trump, cuando sus aranceles causaron más de 27,000 millones de dólares en pérdidas de exportaciones agrícolas estadounidenses entre 2018 y 2019.

El gobierno proporcionó 23,000 millones de dólares a los agricultores afectados por las disputas comerciales en esos años.