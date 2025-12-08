Sheinbaum exige a la FGR explicar por qué clasificó como terrorismo el ataque en Coahuayana

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar por qué inicialmente clasificó como “terrorismo” el ataque con un coche bomba ocurrido el sábado en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas muertas. El caso fue posteriormente reclasificado como delincuencia organizada, informó la propia dependencia.

“Fue la Fiscalía; tiene que explicar la Fiscalía”, respondió la primera mandataria durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre el cambio de tipificación anunciado por la nueva fiscal general, Ernestina Godoy.

Sheinbaum Prado adelantó que el Gabinete de Seguridad, podrá detallar cómo se determina legalmente cuándo un hecho constituye terrorismo y cuándo se trata de delincuencia organizada.

La FGR primero habló de terrorismo; luego rectificó

Al día siguiente del ataque, la fiscal Ernestina Godoy informó que la FGR investigaría el hecho como “acto de terrorismo”. Sin embargo, este lunes la institución corrigió la tipificación y señaló que la investigación será conducida por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO).

La presidenta destacó que la correcta clasificación del delito depende de establecer con precisión cómo ocurrió la explosión, qué la provocó, quiénes participaron y cuál era el objetivo del ataque.

“Es parte de la investigación catalogar el delito y que todo mundo sepa exactamente qué pasó. La Fiscalía tiene que hacer su parte”, afirmó.

Investigación en curso y revisión de pruebas

Sheinbaum informó que las autoridades federales están revisando las cámaras de la zona y realizaron ya las primeras diligencias periciales. Dijo esperar que este martes haya información más completa sobre los avances.

"Se están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Espero que mañana pueda haber más información", señaló.

Consultada sobre si el ataque obliga a reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán, la mandataria respondió que la prioridad es fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación, labor que, aseguró, se ha incrementado desde el inicio de su administración.

Mientras continúan las diligencias periciales, la investigación permanece a cargo de la FEMDO en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales. La tipificación final dependerá de los hallazgos técnicos y legales que permitan establecer qué ocurrió en Coahuayana, quiénes fueron los responsables y cuál era su propósito.