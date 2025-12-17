Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Esthela Damián Peralta como nueva Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, informó el gobierno de México a través de sus redes sociales.

El anunció se dio luego de que la anterior consejera, Ernestina Godoy, fue designada por la Cámara de Senadores como fiscal general de la República, el pasado 3 de diciembre, en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien solicitó su renuncia para poder ocupar una embajada.

Tras darse a conocer el nombramiento, la funcionaria agradeció la confianza de la mandataria federal a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X.

"La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas. Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer Presidenta de 🇲🇽", dijo Damián Peralta.

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

De acuerdo con la información oficial, Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, con una sólida formación jurídica que ha guiado su desempeño tanto en el servicio público como en el ámbito legislativo.

Por otro lado, el documento publicado por el Gobierno federal destacó que la nueva funcionaria federal, durante su trayectoria profesional, se ha caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Electoral, así como en la protección de los derechos de niñas, niños y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una carrera reconocida por su consistencia técnica e institucional.

La nueva consejera jurídica cuenta además con estudios y capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, particularmente en materia normativa e impositiva, así como en Cobranza Coactiva y Participación Fiscal.

Ha participado como ponente en diversos foros y seminarios nacionales e internacionales relacionados con reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar y ética pública.

En su experiencia dentro de la administración pública, Damián Peralta se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y durante cuatro años fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, además de secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde esos cargos impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral de derechos y el fortalecimiento institucional.

Hasta este 17 de diciembre, ocupaba el cargo de subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo al frente de la estrategia de atención a las causas de la violencia, un modelo que articula la prevención con una visión jurídica, social y de derechos humanos.