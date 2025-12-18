FIFA dará premios económicos récord para el Mundial 2026

El Mundial más grande de la historia debía tener su eco en el aspecto económico. El Consejo de la FIFA aprobó la distribución de una contribución económica histórica de 727 millones de dólares a la competición y toma en cuenta a las 48 selecciones participantes, en especial, a las tres mejores de la competencia y a las Federaciones a las que pertenecen. Más adelante, se explicará la razón del apoyo a las Federaciones, pero por el momento, se debe saber que, el nuevo campeón del mundo recibirá 50 millones, que supera los 42 millones que ganó la Selección Argentina del capitán Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022.

En esta ocasión, se contempla una compensación a los equipos que queden del puesto 33 al 48 y será de 9 millones. En otras palabras, 9 millones serán entregados por acceder a la fase de grupos y otros 1.5 ingresarán para gastos de preparación.

"La Copa Mundial 2026 también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol", declaró durante el Consejo de la FIFA, el presidente Gianni Infantino.

Las arcas del organismo internacional se han llenado de varias fuentes, entre ellas, los ingresos por derechos de transmisión (en México poseen los derechos Televisa Univisión y TV Azteca), el rubro de patrocinadores (Adidas, Coca-Cola, Visa), Hospitalities y ticketing. Para 2026, FIFA espera 8,900 millones en ingresos directos al torneo.

Además, había proyectado previamente 13,000 millones de ingresos durante el ciclo de cuatro años que conduce hasta el 2026, la mayor parte, provendrán del Mundial varonil y es un aumento exponencial respecto de los 7,600 millones de ingresos del ciclo que condujo hacia la Copa del Mundo en Qatar 2022.

FIFA GENEROSA CON LAS FEDERACIONES NACIONALES:

Todas las selecciones recibirán 1.5 millones de dólares adicionales para cubrir los gastos relacionados con la preparación y participación en el torneo. De esta manera, cada Federación miembro participante contará con un ingreso mínimo garantizado de 10.5 millones por disputar el Mundial.

El aumento de los premios en este rubro se produce tras los altos precios de la gran mayoría de las entradas al Mundial, que son en promedio, un 174% más a los proyectados en la propuesta presentada a la FIFA en 2018 por Estados Unidos, Canadá y México.

El precio promedio para los partidos inaugurales (es decir, los tres partidos en Canadá, México y Estados Unidos) fue de 1,728 dólares en comparación con el promedio proyectado de 569 dólares en el expediente de la candidatura. Esto representa un aumento del 204% para quienes deseen asistir al partido entre EU y Paraguay, o al de México vs Sudáfrica, o el de Canadá vs el ganador del Playoff de la UEFA.

Aún peor, el precio de la Final en el estadio MetLife de Nueva Jersey (19 de julio) reveló un aumento del 459%, cambiando de lo proyectado en 1,099 dólares en las tres categorías, a 6,147 dólares en promedio.

La FIFA da pero también quita aumentando a su criterio los porcentajes en los costos.