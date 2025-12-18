Senado avala nueva ley de economía circular

La nueva Ley General de Economía Circular tiene por objeto cuidar y conservar el medio ambiente a través de políticas y mecanismos en la materia para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Aprobada por la Cámara de Senadores en la recta final del periodo de sesiones ordinarias recién concluido y pendiente de promulgación por el Ejecutivo Federal, establece que las infracciones cometidas serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las sanciones incluyen la imposición de multas por el equivalente de 30 a 50,000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, clausuras temporales o definitivas, totales o parciales, así como arrestos administrativos hasta por 36 horas, entre otras.

La Semarnat tiene la facultad potestativa de convenir con los infractores mecanismos alternativos de solución de controversias.

De acuerdo con la nueva ley de 49 artículos, la economía circular es el modelo económico de producción y consumo sostenible que incluye soluciones sistémicas para el desarrollo económico, que disminuyen el impacto ambiental mediante ciclos técnicos y biológicos que permiten la permanencia y reintegración sustentable de los materiales de los productos a la economía, el cual tiene como principios rectores la eliminación de residuos y la contaminación, mantener productos y materiales en uso, así como regenerar los sistemas naturales.

La Federación es la encargada del diseño y conducción de la política nacional en materia de economía circular.

En la planeación y ejecución de las acciones para cuidar y conservar el medio ambiente, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben observar, entre otros enfoques de criterios y principios, los siguientes:

Fomentar e impulsar la economía circular que permita un desarrollo económico sustentable de carácter restaurativo y regenerativo; Incentivar los mecanismos directos e indirectos de circularidad, así como las estrategias circulares en los sectores productivos y de servicios, que faciliten el acceso a productos entre particulares sin que necesariamente se transfieran la propiedad; promover hábitos de consumo social y ambientalmente responsable, que incluya la separación de residuos, así como el uso eficiente y prolongado de los productos a fin de preservar y potenciar su valor económico y recuperar el valor de los residuos.

A través del Sistema Nacional de Economía Circular se coordinarán las acciones entre los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los fines de la economía circular.