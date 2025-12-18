El Banco de Inglaterra baja su tasa de interés en votación reñida; muestra cautela sobre el futuro

El Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés el jueves tras una votación reñida de sus dirigentes monetarios, pero señaló que el ritmo gradual de reducción de los costes de endeudamiento podría ralentizarse aún más.

Tras una fuerte caída de la inflación en los datos de esta semana y una nueva previsión del personal del BoE de que el crecimiento se estancará a finales de 2025, cinco miembros del Comité de Política Monetaria votaron a favor de bajar el tipo de referencia del banco central británico, por cuarta vez en 2025, desde el 4.0% al 3.75 por ciento.

Los otros cuatro miembros se mostraron partidarios de no introducir cambios, ya que les preocupa la posibilidad de que la tasa de inflación británica —que sigue siendo la más alta entre las economías del G7— se mantenga demasiado alta.

El gobernador Andrew Bailey cambió de opinión y votó a favor de un recorte, inclinando la balanza en el consejo.

"Seguimos pensando que los tipos están en una senda gradual a la baja", dijo Bailey en un comunicado. "Pero con cada bajada que hacemos, cada vez es más difícil decidir hasta dónde llegar".