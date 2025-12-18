La autoridad de competencia mexicana en 2026

No es fácil hacer predicciones, pero lo intentaré. Las modificaciones realizadas a la Ley Federal de Competencia Económica propiciarán una mayor cantidad de trabajo para los funcionarios de la nueva autoridad antimonopolios (CNA). Destaco cuatro de estas modificaciones.

1. La CNA debe revisar más concentraciones. Si bien los umbrales monetarios de notificación solo se redujeron alrededor del 11%, es probable que el número de concentraciones a revisar crezca en un mayor porcentaje, puesto que lo normal sería que haya más transacciones medianas que grandes.

No por ser fusiones de menor cuantía se espera necesariamente que generen menos riesgos de competencia. Si el total de la cantidad vendida en un mercado específico no es muy grande, la concentración de las ventas y los fenómenos de monopolización pueden darse aún entre empresas medianas.

2. La Autoridad Investigadora debe concluir sus investigaciones de prácticas monopólicas en menos tiempo. En principio el cúmulo de trabajo debería ser el mismo o parecido, pues no se exige un mayor número de investigaciones en paralelo. Sin embargo, al reducirse los tiempos de investigación, sí se puede esperar que crezca el número de casos y de agentes económicos involucrados, al menos en el mediano plazo. Además, se agregan dos sectores que antes no podían ser investigados por Cofece: telecomunicaciones y radiodifusión.

Respecto a este recorte en tiempos hay dos puntos de vista encontrados. Por un lado, están quiénes celebran la reducción de los plazos legales, pues generaban investigaciones muy largas. Por otro lado, hay quien menciona que la autoridad tendrá aún más dificultades que antes para recabar pruebas, lo cual ya era bastante complicado para presentar casos sólidos.

Algunas investigaciones irán esclareciendo cómo se analizan los nuevos conceptos derivados de cambios que se hicieron en la Ley. Por ejemplo: i) el intercambio de información entre competidores que determina ciertas colusiones, ii) la consideración de los competidores potenciales en las colusiones y iii) las limitaciones indebidas de la capacidad de competir en las prácticas monopólicas relativas. Si bien en estos últimos dos temas el Pleno anterior ya emitió resoluciones que pueden servir de referencia.

3. Se espera también un mayor crecimiento del trabajo derivado de la certificación de programas de cumplimiento, lo que será realizado por la nueva área llamada Dirección General de Cumplimiento y Ejecución, que forma parte de la Secretaría Técnica. Estos programas de cumplimiento, si son certificados cada tres años, podrán ser usados por los agentes económicos como atenuantes en casos en los que la autoridad imponga una sanción. Se prevé que sean especialmente valorados por empresas que tengan una posición relevante en mercados altamente concentrados o aquellas que por diversas razones han estado en varias ocasiones en la lupa de la autoridad.

4. Otra nueva área dentro de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Antimonopolios es la llamada Dirección General de Procedimientos Especiales, la cual tendrá a su cargo la etapa posterior a la investigación en casos de insumo esencial y barreras a la competencia, así como los procedimientos relacionados con la preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión, que son nuevos encargos para la gente de Cofece que transitó a la CNA.

Todas estas tareas se deberán llevar a cabo con más o menos las mismas personas que antes (incluso ya contando la gente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que pasó a la CNA). También con un menor número de ponencias en el Pleno, que es donde a veces se atora el trabajo por saturación de asuntos, y con un presupuesto que dependerá del número de concentraciones notificadas. Suena retador.