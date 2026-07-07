Sheinbaum asegura que pese a traslado de planta en Tijuana, Toyota se mantendrá en Guanajuato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que la reestructuración global anunciada por Toyota no representa una afectación mayor para el país, al informar que la armadora mantendrá en operación su planta de Guanajuato, donde genera 2,800 empleos directos.

Durante su conferencia mañanera, la primera mandataria explicó que la Toyota Motor Corporation notificó a la Secretaría de Economía que trasladará parte de la producción de la camioneta Tacoma de su planta de Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, como parte de un proceso de reorganización de sus operaciones a nivel mundial.

Precisó que el cambio no será inmediato, sino que se desarrollará de manera gradual y concluirá en 2030, mientras la empresa continúa evaluando el futuro de la planta de Tijuana una vez finalizado ese periodo.

En contraste, destacó que Toyota confirmó la permanencia de su complejo en Guanajuato, el cual emplea directamente a 2,800 trabajadores y genera miles de empleos indirectos en la región.

Asimismo, informó que, tras gestiones realizadas por su administración, la Secretaría de Economía recibió la confirmación de una nueva inversión de otra empresa del sector automotriz por un monto superior a 500 millones de dólares, cuyo anuncio oficial se realizará en los próximos días.

Sobre la pregunta de si la decisión de Toyota responde a las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sheinbaum Pardo rechazó esa interpretación y señaló que la empresa le informó al gobierno mexicano que el ajuste forma parte de una revisión global de sus operaciones.

"Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global… Nosotros buscar siempre la mejor condición para los trabajadores", afirmó.

Visita suiza para revisar inversiones

Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que la reunión que la presidenta sostendrá, este miércoles 8 de julio, con el presidente de la Confederación Suiza y ministro de Economía, Guy Parmelin, tiene el propósito de fortalecer la relación económica bilateral y promover nuevas inversiones.

"El objetivo es conversar sobre las inversiones que tienen esas empresas en nuestro país y nuevas inversiones que quieren hacer aquí en México", indicó.

Asimismo, adelantó que otro de los temas centrales de la reunión será la propuesta del gobierno suizo para iniciar el análisis de una eventual modernización del tratado comercial que México mantiene con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega.

El funcionario recordó que, tras la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, los países de la AELC plantearon revisar también los términos del instrumento comercial vigente con México, firmado en 2001.