Redes sociales y consumo: 65% compra por influencia de plataformas como Instagram y Tik Tok 

Las redes sociales revolucionaron el mundo de internet y cambiaron la forma en como nos comunicamos, informamos, entretenemos y hasta consumimos. El 65% de las personas ha pagado por un servicio o producto debido a la recomendación que vio en plataformas como Facebook, Instagram, Tik Tok o Pinterest, de acuerdo con una encuesta que realizó la plataforma financiera Kueski.

En el estudio México 2026, el verano donde se cruzan el consumo y el deporte, Samantha García, VP de Marketing en Kueski, señaló que los resultados confirman que las redes sociales tienen un “papel real” en el descubrimiento de productos por parte de los consumidores.

Al ser cuestionados sobre cuánto influyen los creadores de contenido en las decisiones de compra, 7% respondió que mucho; 23%, algo y 42%, poco.

Los datos muestran que las redes sociales ya influyen de forma relevante en el descubrimiento y detonación de compra. Sin embargo, los creadores de contenido no necesariamente son el factor decisivo en la conversión final”, destaca el estudio.

Se espera que esta tendencia siga creciendo. Según la empresa de investigación de mercado eMarketer, la venta de productos o servicios directamente a través de las redes sociales (social commerce) en América Latina crecerá a doble dígito en los próximos tres años, destacando México en este rubro.

En el mundo están registrados 5,790 millones de usuarios en redes sociales, lo que implica que dos de cada tres personas hacen uso de ellas, según Manochi. En México, 90.4% de internautas tiene al menos una cuenta, de acuerdo con el Inegi.

“Tenemos un montón de personas viendo vidas ajenas (en redes sociales) y con objetivos sumamente elevados para su momento actual, lo cual puede tergiversar sus posibilidades reales de compra” y caer en endeudamiento, dijo Ricardo Arenas, chief content officer de Yotepresto, plataforma de financiamiento colectivo.

Con millones de usuarios activos, estas plataformas se han convertido en un terreno fértil para que las marcas conecten con sus audiencias y los consumidores descubran nuevos productos y servicios. Este fenómeno ha dado lugar a cambios significativos en el comportamiento del consumidor, creando nuevas dinámicas en el mercado y desafiando los modelos tradicionales de marketing y ventas, señaló un análisis del Centro Europeo de Postgrado (Ceupe) de la European Business School.

“El consumismo ha evolucionado en la era digital y las redes sociales han jugado un papel fundamental en este cambio. La exposición constante a productos y estilos de vida aspiracionales en plataformas como Instagram y Pinterest ha llevado a un aumento en el deseo de adquirir bienes. Este fenómeno se manifiesta en varias formas”, señaló.

Entre ellas están: