Sheinbaum anuncia a Laura Itzel Castillo como la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció este lunes que Laura Itzel Castillo será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que permanecía sin una titular definitiva desde la salida de Citlali Hernández, quien dejó el cargo para incorporarse a las tareas de organización política de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina y cuestionada por la prensa, la presidenta informó que Castillo asumirá la conducción de la dependencia una vez que concluya sus responsabilidades frente a la Mesa Directiva del Senado de la República.

Mientras tanto, la subsecretaria Ingrid Gómez continuará liderando la institución.

“(Actualmente) está encargada Ingrid Gómez, ella es subsecretaria. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres”, dijo.

La mandataria destacó la trayectoria política y legislativa de quien será la segunda titular de la Secretaría de las Mujeres desde la creación de esta institución en la actual administración federal.

La dependencia quedó vacante tras la renuncia de Citlali Hernández en abril del 2026. En ese momento, Sheinbaum explicó que la entonces secretaria dejaría el gabinete para integrarse a la nueva estructura de Morena, donde asumiría responsabilidades vinculadas con la estrategia electoral y la construcción de alianzas rumbo a los comicios intermedios de 2027.

Con el nombramiento de Castillo, el Gobierno federal busca dar continuidad a las acciones, programas y proyectos enfocados en la prevención de la violencia contra las mujeres, la promoción de la igualdad sustantiva y la transversalización de la perspectiva de género en las distintas dependencias de la administración pública.