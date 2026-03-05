Sheinbaum anuncia las bases para "rifar" su boleto para la inauguración del Mundial: ¿Qué debes saber?

El gobierno federal anunció la construcción y rehabilitación de 1,200 canchas de fútbol en 29 entidades del país como parte del programa “Mundial Social México 2026”, estrategia que busca dejar infraestructura deportiva y fomentar la práctica del deporte entre niñas, niños y jóvenes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la presentación del proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó los detalles del concurso para elegir a una joven que represente a México en la inauguración del torneo, ya que ella decidió ver la ceremonia desde el Zócalo capitalino junto con la población.

“Representa México la inauguración del Mundial… con el boleto de la presidenta. Es el boleto 0001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar”, señaló.

Construcción de canchas en todo el país

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, explicó que el proyecto contempla 1,200 canchas: 800 nuevas y 400 que serán rehabilitadas.

Detalló que la planeación se realizó en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y con los institutos estatales del deporte, con el fin de definir la ubicación, características técnicas y condiciones de los predios.

“Tenemos la propuesta de 1,200 canchas en 29 entidades del país. De estas, 800 canchas son totalmente nuevas, es decir, no había una cancha previamente, y 400 corresponden a rehabilitaciones de espacios que ya se utilizaban pero que requieren mejoras”, explicó.

Entre los tipos de infraestructura que se construirán se incluyen 689 canchas de fútbol 5, 82 de fútbol 7 y 29 de fútbol 11 —una por entidad—, mientras que las rehabilitaciones consistirán en mejoras de iluminación, cercado y adecuación de superficies.

La funcionaria indicó que ya iniciaron obras en 265 canchas ubicadas en 23 entidades y 114 municipios. Durante la segunda semana de marzo comenzará la construcción de otras 270, mientras que el resto se iniciará en las semanas posteriores, con el objetivo de que para mayo comiencen a entregarse los espacios.

Concurso para asistir a la inauguración

En el marco del anuncio, Sheinbaum Pardo explicó que el boleto número uno para la inauguración del Mundial en la ciudad de México será entregado a una joven futbolista mexicana que gane un concurso nacional.

La convocatoria está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años de edad, quienes deberán enviar un video realizando dominadas durante un minuto a la plataforma digital del programa.

“La mejor, la que se escoja, va a representar a México en la inauguración del Mundial”, explicó la mandataria.

El jurado estará integrado por figuras del fútbol femenil como la árbitra internacional Katia Itzel García, la futbolista Charlyn Corral y la narradora deportiva Gabriela Fernández.

Torneos escolares y semilleros deportivos

El director general de la Conade, Rommel Pacheco, informó que como parte del “Mundial Social” también se impulsan torneos deportivos en escuelas y comunidades para fomentar la participación juvenil.

Indicó que en la Copa Conade participaron inicialmente 50,327 niñas y niños organizados en 2,664 equipos, de los cuales 14,537 deportistas avanzaron a la fase estatal.

Para la Copa Escolar, enfocada en primaria y secundaria, se registró una participación histórica de 602,053 estudiantes agrupados en más de 60 mil equipos.

“El objetivo es que el Mundial no sea solamente el momento de los partidos, sino que deje un legado. Que estas canchas y torneos siembren una semilla para que niñas y niños sigan practicando deporte”, señaló.

El funcionario agregó que el programa busca detectar talentos deportivos que eventualmente puedan integrarse a equipos profesionales o incluso representar a México en selecciones nacionales.