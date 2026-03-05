La radio comercial de AM perdió alcance en 2025, pero los 5 magníficos crecieron en peso

La radio comercial de Amplitud Modulada perdió el 19.20% de sus personas alcanzadas en el mercado de la Ciudad de México durante el año 2025. El porcentaje equivale a una cuota de 3 millones 829,087 radioescuchas y la confirmación de una tendencia, que desde trimestres atrás advertía que la AM de la capital estaba perdiendo público.

Los motivos de este descenso pudieran estar en los cambios de hábitos de las audiencias y quizá, también, en un contexto económico de nivel país que en el año 2025 ralentizó la inversión publicitaria en medios tradicionales, complicando así los planes de los radiodifusores de poner más atractivos a sus conceptos de Amplitud Modulada.

La AM con concesión de espectro para radiodifusión comercial acumuló 16 millones 42,840 personas alcanzadas en todo 2025, de acuerdo con mediciones de la firma INRA, cuando en 2024 la marca fue de 19 millones 871,927 escuchas.

El año 2025 comenzó con un enero de 1 millón 537,361 personas alcanzadas para el conjunto de la AM comercial, y cerró el ejercicio en diciembre pasado con el dato de 1 millón 138,140 oyentes alcanzados.

Cifras de INRA ya evidenciaban desde meses antes que entre el primer semestre de 2024 y el primero de 2025, la AM del Valle de México había perdido 1.24 millones de radioescuchas alcanzados y que la participación de esta banda en la generación de audiencia para todo el conjunto de la radiodifusión sonora de la ciudad, se había acotado entonces al 15.5% y desde un 17.1%, con lo que la banda de FM anotó otro año como la radio de batalla en la capital.

En términos generales de radio comercial de Amplitud Modulada, el share y también conocido como la participación sobre el encendido, observó movimientos entre 2024 y 2025. A modo de ejemplo, el share promedio de toda la banda comercial de AM en la Ciudad de México estuvo en 14.61% en 2024 y en 12.51% durante el 2025.

En el año 2025, la fecha con el “mejor” promedio de share para toda la AM comercial fue el mes de enero, con la marca del 13.52%; una cifra que fue en descenso mes con mes, hasta ubicarse en 11.21% en el mes de diciembre. En 2024, el mes con los resultados más atractivos había sido junio, con un share promedio de 14.98% para todo el conjunto de la AM comercial.

Y si de manera generalizada, toda la banda de Amplitud Modulada perdió en rating, share y alcance de personas que mide INRA, a nivel de grupo radiofónico o de estación en particular, otras fueron las cifras.

El ejemplo está en que una estación ganó con un punto porcentual y que otra lo hizo a doble dígito; además de que los cinco grandes grupos radiofónicos que en 2024 tenían al grueso de la audiencia cautiva, en 2025 ésta también estuvo con ellos, aun cuando el bajón de toda la AM los hubiese impactado de alguna manera.

Grupo Radio Centro, Grupo ACIR, NRM Comunicaciones, Radio Fórmula y Radiópolis tenían en 2024 al 87.91% de toda la audiencia de la AM comercial de la Ciudad de México, pero la cifra se incrementó al 91.88% en 2025.

Ello no significaría que el mercado de la radio de Amplitud Modulada está concentrado en esta plaza, sino que los contenidos de estas empresas pudieron ser más atractivos en el año y los resultados pudieran ser distintos al terminar 2026; y porque también hubo otras dos estaciones de radio muy próximas a las 300,000 personas alcanzadas; incluso, una de ellas superó los 700,000 oyentes, si bien fue insuficiente para acceder al top de las frecuencias más escuchadas de la AM comercial de esta ciudad.

Estos cinco grupos radiofónicos tuvieron a las 13 estaciones de radio AM más escuchadas de la capital, con más de 1.5 millones de personas alcanzadas y acumuladas por compañía de radio en 2025.

Los cinco grupos radiofónicos citados, todos con alcance nacional y de tradición en la radio del país, acumularon 14 millones 739,925 personas alcanzadas en el ejercicio anual.

De ellos, el Grupo Radio Fórmula lideró los conteos por segundo año consecutivo, con una participación de 4 millones 325,367 personas alcanzadas, seguida, también en términos de volumen, por Radiópolis, el NRM Comunicaciones, Grupo ACIR y Grupo Radio Centro. Cabe recordar que estos concesionarios cuentan con un número distinto de emisoras al aire en la AM de la ciudad y que, por ejemplo, una frecuencia de uno de estos grupos lo opera un tercer radiodifusor.

El grupo Radiópolis registró un avance de 4.70%, impulsado por un crecimiento del 19.26% que presentó en todo el año su estación “W Deportes”, un dato posiblemente relacionado con eventos deportivos estacionales como el Mundial de la FIFA. La mítica XEW fue otra estación de ese grupo que creció 6.1 por ciento.