Servicios de salud de San Luis Potosí llaman a prevenir accidentes por pirotecnia

Autoridades estatales exhortan a evitar el uso de pirotecnia, especialmente por menores, ante el riesgo de quemaduras, incendios y daños permanentes.

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los Servicios de Salud del Gobierno del Estado exhortan a la población a extremar precauciones en el uso de pirotecnia, ya que su manejo inadecuado puede causar quemaduras graves, amputaciones y daños permanentes, principalmente en niñas y niños.

El coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Juan Daniel Rubio Hernández, informó que por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se refuerzan acciones de prevención, por lo que recomendó evitar que menores manipulen pirotecnia, usarla solo en espacios abiertos y bajo supervisión adulta, y no cargarla en los bolsillos ni reencender artefactos defectuosos.

Agregó que niñas, niños y adultos mayores son los más vulnerables debido a la fragilidad de la piel y a la limitada movilidad, y advirtió que la pirotecnia puede provocar incendios, quemaduras, mutilaciones y daño auditivo permanente, además de afectar a las mascotas.

De acuerdo a con datos del año pasado se atendieron al menos 70 incendios en el Estado, la mayoría provocados por pirotecnia, con al menos siete personas lesionadas por quemaduras, y recordó que la venta de estos productos solo está permitida los días 24, 30 y 31 de diciembre.